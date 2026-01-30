Gobierno oficializa el levantamiento del secreto de las comunicaciones en casos de extorsión

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo N.º 1708 que modifica los requerimientos para el levantamiento del secreto de las comunicaciones en situaciones de hechos delictivos.

Como se recuerda, desde el 15 de diciembre del 2025, el Gobierno está en la capacidad de legislar por 60 días en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

Buscan identificar estructuras delictivas en menos de 24 horas

De acuerdo con el dispositivo publicado este viernes 30 de enero en el Diario Oficial El Peruano, el gobierno de José Jerí establece la modificatoria del párrafo 3 del numeral 3 del artículo 230 del Nuevo Código Procesal Penal. De esta manera, el representante del Ministerio Público podrá solicitar esta medida dentro del plazo de 24 horas cuando se produce el delito de extorsión.

Como parte del procedimiento, el fiscal deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida si se conociera, así como, de ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de comunicación o telecomunicación a intervenir, grabar o registrar. En tal sentido, la solicitud deberá realizarla ante el juez penal de turno.

También indicará la forma de la interceptación, alcance y duración, al igual que la dependencia y los datos del personal policial o de la Fiscalía que se encargará de la diligencia de intervención y grabación o registro.

"El Juez comunicará al Fiscal que solicitó la medida el mandato judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones. La comunicación a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, a efectos de cautelar la reserva del caso, será mediante oficio y en dicho documento se transcribirá la parte resolutiva concerniente", indica el texto.

En ese sentido, la solicitud del fiscal o a solicitud de la PNP, del levantamiento del secreto de las comunicaciones, se aplicará en los casos de "carácter de emergencia" en las que se amenace inminentemente la vida, la integridad, la libertad personal de la víctima o en los supuestos previstos en el artículo 200 del Código Penal (delito de extorsión), dentro de un plazo de 24 horas, bajo responsabilidad funcional.

Cabe precisar que, el plazo para el fiscal se computa desde que recibe el informe policial preliminar. La autoridad judicial resuelve la procedencia de dicha medida en el mismo plazo desde la recepción del requerimiento fiscal. En caso de ser procedente, el juez debe solicitar de manera directa, la información a las operadoras de telefonía que correspondan y, asimismo, ordenará que sea remitida al fiscal recurrente y a la unidad policial a cargo de la investigación, en un plazo no mayor de 24 horas.

Primer ministro a favor de seguir ampliando los estados de emergencia

En el contexto del cuarto estado de emergencia promulgado por el Poder Ejecutivo, el primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, se mostró a favor extender esta medida constitucional, debido a que -según su análisis- ha dado "resultados positivos" en la lucha contra el crimen organizado.

"El estado de emergencia no propicia que caigan los delincuentes, es un marco legal que permite que la policía pueda ingresar como, lo ha hecho hoy día, a un establecimiento hotelero, y capturar a gente que está ahí con armas sin mandato judicial, de manera que no se advierta, que no se filtre la información. "Sí, necesariamente tiene que ampliarse", indicó.

En la previa, se confirmó que la presentación del Plan Nacional de Seguridad fue aplazado por segunda vez por 10 días. Mediante la Resolución Ministerial N.º 0075-2026-IN, el Ministerio del Interior informó que el plazo del Grupo de Trabajo Multisectorial, a fin de que apruebe el marco normativo es desde el 26 de enero.

De esta manera, el Gobierno sigue adoptando medidas para mitigar la delincuencia y sus delitos conexos que atentan a diario de cientos de peruanos de todas partes del país.