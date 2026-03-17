Corte de luz el 18 de marzo en Lima y Callao: ¿Qué distritos se verán afectados hasta por 10 horas?

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Hasta 10 horas sin luz! Conoce qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte temporal del servicio eléctrico programado para el miércoles 18 de marzo, de acuerdo al último reporte de la empresa Pluz Energía Perú.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

¿A sacar las velas y las linternas? Tras el anuncio de que se ejecutará una nueva jornada de interrupción del servicio eléctrico en distintos distritos de Lima y el Callao, muchos se preguntan cuál es el motivo detrás de esa medida. Pues bien, Pluz Energía Perú detalló en su comunicado que el corte será por mantenimiento preventivo para evitar fallas mayores en la red eléctrica.

En ese marco, se recomienda desconectar tus electrodomésticos 15 minutos antes del inicio del corte para evitar daños por sobretensión al retornar la energía.

Pluz Energía Perú: ¿Qué distritos se verán afectados?

En su página oficial, la empresa dio a conocer los horarios y los distritos que no contarán con luz el miércoles 18 de marzo para que los usuarios puedan tomar sus precauciones. A continuación, la lista de las zonas afectadas:

En San Martín de Porres

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Zonas afectadas: A.H. 12 de Agosto calle Los Geranios Mz. A, B, calle Las Azucenas Mz. C, calle Los Girasoles Mz. G, calle Los Pinos Mz. K, calle Los Tamarindos Mz. J, calle Los Helenios Mz. L, M, calle El Amargon Mz. C, E, G, Urb. Rosario del Norte Av. Los Alisos Mz. D, N, Av. Los Platinos Mz. Q, Av. Del Rosario Mz. E, G, Av. Universitaria con Av. Los Alisos Mz. C, D, G, H, J, K, L, M, Urb. Micaela Bastidas Av. Los Alisos Mz. S1, M1, Jr. Los Limoncillos Mz. K1, L1, M1, pasaje Los Ciruelos Mz. K1, L1, M1, S1, A.H. Nueva Amistad Mz. B, C, D, E, Jr. Limoncillo Mz. B, Jr. Pensamiento Mz. D, A.H. Jazmines de Naranjal Mz. O, P, R.

En Ventanilla

Áreas afectadas: Urb. Antonia Moreno de Cáceres sector A Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, V, Z, Urb. Antonia Moreno de Cáceres sector III Mz. B, C, D, F, G, P, Q, S, V, Conjunto Habitacional Antonia Moreno de Cáceres Módulo A, Edif. F1, F2, H3, H4, Plaza 2 Edif. H3, H4, Urb. Ciudad del Deporte Mz. B, C, D, E, A.H. Antonia Moreno de Cáceres Sector Puerto Pueblo Mz. A, B, C, D, E, M, N, O, P, S, Av. Néstor Gambetta Km 6,600 (semáforo), puesto de seguridad N.° 4, Av. Néstor Gambetta entrada Urb. Antonia Moreno de Cáceres, Av. Néstor Gambetta S/N (Hospital Chalaco), Km 18.5 de la carretera Ventanilla.

afectadas: Urb. Antonia Moreno de Cáceres sector A Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, V, Z, Urb. Antonia Moreno de Cáceres sector III Mz. B, C, D, F, G, P, Q, S, V, Conjunto Habitacional Antonia Moreno de Cáceres Módulo A, Edif. F1, F2, H3, H4, Plaza 2 Edif. H3, H4, Urb. Ciudad del Deporte Mz. B, C, D, E, A.H. Antonia Moreno de Cáceres Sector Puerto Pueblo Mz. A, B, C, D, E, M, N, O, P, S, Av. Néstor Gambetta Km 6,600 (semáforo), puesto de seguridad N.° 4, Av. Néstor Gambetta entrada Urb. Antonia Moreno de Cáceres, Av. Néstor Gambetta S/N (Hospital Chalaco), Km 18.5 de la carretera Ventanilla. Hora del corte de luz: Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m.

Otros distritos que no tendrán luz

Pluz Energía Perú también reportó que ejecutará los cortes de luz en distritos como Carabayllo, Los Olivos, San Antonio de Chaclla, Callao, Medio Mundo y Nava, de acuerdo a los detalles revelados en estas imágenes:

Anuncian suspensión del servicio eléctrico el 18 de marzo.

Mantenerte informado sobre los cortes de luz en distritos de Lima y Callao, como el programado para el 18 de marzo, te permitirá tomar mejores decisiones y cómo actuar ante la suspensión temporal del servicio.