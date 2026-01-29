Ernesto Álvarez asegura que estados de emergencia dan resultados: "Necesariamente tienen que ampliarse"

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, aseguró que la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao ha rendido frutos y consideró necesaria su ampliación.

Resultados positivos

En entrevista con Andina, el premier aseguró que el estado de emergencia tiene buenos resultados debido a que da un marco legal que permite la captura de organizaciones criminales sin que sean avisadas.

"El estado de emergencia no propicia que caigan los delincuentes, es un marco legal que permite que la policía pueda ingresar como lo ha hecho hoy día a un establecimiento hotelero, y capturar a gente que está ahí con armas sin mandato judicial, de manera que no se advierta, no se filtre la información", señaló.

Es por ello que el primer ministro se mostró a favor de una ampliación de la medida por más tiempo en Lima y Callao, con el fin de continuar luchando contra la delincuencia.

"Si, necesariamente tiene que ampliarse. Es un marco legal que permite la actuación de la policía, eso es lo valioso del estado de emergencia", sostuvo.

Plan de Seguridad

Respecto al plan de Seguridad Ciudadana, Álvarez Miranda manifestó que el plan es un mandato gubernamental que ha sido asumido por el presidente José Jerí y se presentará cuando sea aprobado.

Como se recuerda, la presentación del Plan Nacional de Seguridad fue aplazado por segunda vez y mediante la Resolución Ministerial N.º 0075-2026-IN, informaron que el anuncio se realizará en la primera semana de febrero.

El mencionado dispositivo refrendado por el ministro Vicente Tiburcio, resuelve ampliar por 10 días calendario, a partir del 26 de enero, la vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, encargado de la elaboración de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Dentro de lo revelado hasta la fecha por el mandatario, es que el plan cuenta con el asesoramiento técnico del FBI de los Estados Unidos; además, de que se incluyen acciones en los penales y repotenciamiento de las fuerzas del orden (Policía Nacional del Perú y serenos municipales).

En más de 100 días de gestión, la administración de José Jerí ha implementado como principal y única medida para contrarrestar la delincuencia, la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao desde octubre del 2025, teniendo su actual vigencia del 20 de enero al 20 de febrero.

Al respecto, Álvarez sostuvo que, a diferencia de otros gobiernos el mandatario "no ha copiado y pegado lo que ya había", y para ello viene realizando un trabajo minucioso. "Confiamos en que la semana que viene, como máximo, sea aprobado, si es que no es antes", expresó.

El premier Ernesto Álvarez aseguró que el estado de emergencia ha tenido resultados positivos, por lo que consideró que se debe ampliar la medida.