Buses de la E.T. Santa Catalina llevan cinco días sin operar tras asesinato de uno de sus choferes en VES

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa de transportes Santa Catalina continúa atravesando por momentos complicados luego del asesinato de uno de sus choferes en Villa El Salvador. A partir de ahí, el 80 % de las 50 unidades de la línea han paralizado sus operaciones por miedo a que un ataque extorsivo vuelva a ocurrir.

Buses de Santa Catalina siguen sin trabajar

Esta medida se da a pesar que 4 agentes motorizados de la unidad de Los Halcones de la Policía Nacional del Perú fueron enviados a resguardar a los buses durante su recorrido. Sin embargo, los propios conductores indicaron que los efectivos los acompañan hasta cierto punto por lo que luego tienen que continuar solos con ruta.

"Ellos acompañan hasta cierta distancia y de ahí nos dejan. Así están todas las empresas, no solamente nosotros. No hay seguridad, no hay nada", indicó uno de los choferes hasta nuestro medio.

Exitosa también pudo conocer que detrás de estos hechos delictivos se encuentra la banda denominada como 'Los Mexicanos' quienes también estarían extorsionando a otras líneas como La 60 o El Chino.

Con ello, cientos de pasajeros se han visto afectados por esta paralización ya que estas unidades recorren varios distritos desde Villa El Salvador hasta el Cercado de Lima.

Capturan a integrantes de 'Los Méxicanos'

A propósito de la Empresa de Transporte Santa Catalina, durante la madrugada de este martes 17 de marzo, agentes de la Policía Nacional del Perú realizaron un importante operativo donde se logró la captura de dos integrantes de la mencionada banda criminal.

Uno de los capturados fue Bryan Alexander Campos Zárate de 39 años, alias 'Barba', y su pareja alias 'Oliva', ambos de nacionalidad venezolana. Según declaraciones del propio capturado, estos criminales se encargaban de amenazar a las víctimas a través de videos con armas de fuego y granadas donde les exigían el pago de cupos para no atentar contra su vida.

La PNP aseguró que la banda recaudaba aproximadamente entre 300 a 400 soles semanales por cada unidad que luego eran depositados en una cuenta bancaria la cual posteriormente llegaba hasta Venezuela.

La detención de los sujetos servirá para obtener información vital respecto al cabecilla de esta organización criminal quien se encuentra en Venezuela y que antes había trabajado en varias de estas empresas de transporte.

Para resumir, más del 80 % de unidades de la E.T. Santa Catalina llevan cinco días sin trabajar tras el asesinato de uno de sus conductores en Villa El Salvador.