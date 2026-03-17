Chile realiza despliegue militar en la frontera norte para frenar la inmigración ilegal, el narcotráfico y crimen organizado

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el 16 de marzo el inicio de un plan de seguridad en la frontera norte que busca frenar la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado, tres fenómenos que, según afirmó, han debilitado la soberanía de dicho país en los últimos años.

Durante una visita a la zona limítrofe entre Chile y Perú, el mandatario defendió el despliegue de maquinaria, personal militar y nuevas barreras físicas como parte de una estrategia integral de control fronterizo.

"Nosotros no queremos usar las retroexcavadoras para ponernos a un modelo económico o a ideas. Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano", declaró el mandatario frente a autoridades, militares y representantes del gobierno chileno.

Según explicó, la intervención forma parte del Plan Escudo Fronterizo, que busca cerrar rutas de ingreso irregular al país, especialmente aquellas utilizadas por redes dedicadas al tráfico de personas.

Sistema que frenará delitos

Kast sostuvo que el proyecto no se limita a la excavación de zanjas o barreras físicas, sino que corresponde a un sistema de seguridad más amplio que incorpora tecnología, vigilancia permanente y presencia militar en distintas regiones del norte.

"La retroexcavadora, como les digo hoy día, sí va a construir soberanía", afirmó. Agregó además que "esta retroexcavadora no va a fracasar, porque esta retroexcavadora la empujan todos los chilenos".

El mandatario señaló que en los últimos años más de 180 mil personas habrían ingresado al país de forma irregular, lo que a su juicio generó presión en servicios básicos como salud, educación y vivienda. "Comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo más de 180.000 personas a Chile que entraron por la ventana", expresó.

El jefe de Estado chileno también indicó que muchos migrantes fueron víctimas de organizaciones criminales. "Entraban personas sin antecedentes, sin registros, personas que eran abusadas por el crimen organizado, esclavizadas en algunos casos, y de eso muchas veces no se hablaba", señaló.

Kast lanza en la frontera norte de Chile la construcción de muros y zanjas para frenar la inmigración irregular.

Gobernador de Arica respalda estrategia

El gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani, respaldó la estrategia del gobierno y destacó el trabajo coordinado entre las autoridades locales, el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.

"El gobierno, el presidente Kast, con todo el despliegue territorial y la coordinación con autoridades regionales, demuestra que ese es el camino correcto", indicó.

Gobernador de Tacna pide reforzar la frontera

Por su parte, el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, solicitó al presidente de la República, José María Balcázar Zelada, adoptar medidas para fortalecer la política fronteriza peruana.

El pedido fue formalizado mediante un oficio enviado el 13 de marzo de 2026. En el documento, la autoridad regional expresó su preocupación por las acciones del gobierno chileno en la frontera.