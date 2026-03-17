Denisse Miralles deja la Presidencia del Consejo de Ministros antes de buscar el voto de confianza

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Denisse Miralles dejó la Presidencia del Consejo de Ministros un día antes de que su Gabinete buscara el voto de confianza ante el Congreso de la República. La decisión la adoptó luego de que varias bancadas anunciaran que no apoyarían la solicitud.

Presidencia agradece su labor

A través de un oficio, el secretario general del Despacho Presidencial, Alonso Tenorio Trigoso, expresó su agradecimiento a Denisse Miralles por su desempeño como titular de la PCM en nombre del presidente José María Balcázar.

"Durante su gestión, el señor Presidente de la República ha valorado su compromiso, liderazgo y la firme determinación con la que impulsó las políticas públicas orientadas al bienestar de todos los ciudadanos. Al concluir sus funciones, el jefe de Estado desea dejar constancia de su alta estima personal y del reconocimiento por su incansable servicio a la Patria", dice el documento.

Cabe señalar que desde la 1:00 p. m. Miralles convocó una conferencia de prensa para dar un balance de los 21 días de gestión, la que a estas horas de la tarde se viene esperando para la ahora expremier informe de las causas de la decisión.

La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país, y le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 17, 2026

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