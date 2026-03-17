Ministerio de la Mujer brindó asesoría legal a 7 mujeres que denunciaron a exjefe de bomberos por presunto acoso

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció tras conocerse que siete mujeres han presentado una denuncia contra un exjefe de bomberos por presunto acoso y tocamientos indebidos. Al respecto, indicó que brindó asesoría legal a las víctimas asíc omo contención emocional.

Mujeres denuncian a exjefe de bomberos por acoso

El reciente domingo, en un reportaje periodísitico se expuso el caso de siete féminas que han presentado una denuncia contra Ángel Castro Verástegui, ex jefe de la Compañía N°28 de Miraflores.

De acuerdo a lo que alegan las víctimas, el hombre de rojo las acosaba y realizaba tocamientos indebidos cuando ellas buscaban ser aspirantes a convertirse en bomberos. Un dato que hay que mencionar es que dentro de las agraviadas se encuentran algunas menores de edad.

Según el relato de ellas, Castro Verástegui habría utilizado su cargo de instructor para forzar acercamientos inapropiados durante el proceso de entrenamiento. Además, es acusado de realizarles invitaciones de viaje o salidas al cine.

En dicho contexto, aquella que no aceptaba sus propuestas eran presionadas con amenazas explícitas como ser expulsadas. En tanto, vale indicar que estas denuncias incluyen pericias psicológicas que evidencian el daño emocional generado en las agraviadas. A ello se suma un audio que ha sido presentado en la carpeta fiscal lo que evidenciaría cómo actuaba el exbrigadier.

Por su parte, pese a la gravedad de las acusaciones, el Consejo de Disciplina del Cuerpo de Bomberos decidió absolver al exjefe de bomberos, quien aún pertenece a la institución y se encuentra sin ser sancionado aún, lo que ha desencadenado que tanto las víctimas así como sus seres queridos expresen su total indignación.

El MIMP, a través del #WarmiÑan, tomó contacto con siete mujeres que denuncian a un bombero de la compañía N°28 de Miraflores por acoso y tocamientos indebidos.



Rechazamos todo acto de acoso que vulnere la integridad de las mujeres, más aún cuando involucra a personas que... pic.twitter.com/anSphjHyXJ — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) March 17, 2026

Ministerio de la Mujer se pronuncia tras denuncia a exjefe de bomberos

Luego de exponerse este caso de la denuncia en contra Ángel Castro Verástegui, ex jefe de la Compañía N°28 de Miraflores, el Ministerio de la Mujer recurrió a sus redes sociales para pronunciarse al respecto. En el que indican que tomaron contacto con las siete mujeres afectadas a través de Warmi Ñan.

"Rechazamos todo acto de acoso que vulnere la integridad de las mujeres, más aún cuando involucra a personas que forman parte de instituciones al servicio de la ciudadanía. Nos hemos contactado con las víctimas de acoso sexual, ellas han señalado que cuentan con asesoría legal particular, sin perjuicio a ello, se brindó contención emocional y asesoría legal sobre el proceso", se lee en una publicación de 'X'.

Es así como, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que brindó asesoría legal así como contención emocional a siete mujeres que han denunciado a un exjefe de bomberos. Además, aseguró que seguirá las diligencias detrás de este caso para que se esclarezca y se sanciona al responsable.