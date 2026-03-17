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Luz Pacheco denuncia irregularidades durante el recorrido de la demanda de Vladimir Cerrón en el TC

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, reveló irregularidades en el recorrido de la demanda de Vladimir Cerrón, por lo que no será revisada hasta culminar una investigación.

Luz Pacheco reveló irregularidades en el recorrido del expediente de Vladimir Ce
Luz Pacheco reveló irregularidades en el recorrido del expediente de Vladimir Ce (Composición Exitosa)

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 17/03/2026

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La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, reveló presuntas irregularidades en recorrido del expediente del habeas corpus de Vladimir Cerrón a la institución, por lo que la revisión del caso se ha visto interrumpida por una investigación para esclarecer la situación. 

¿Cómo se detectó la irregularidad?

En entrevista para El Comercio, la magistrada detalló que hay casos que son atendidos por la Sala del Tribunal Constitucional y solo aquellas de suma relevancia, aproximadamente el 10%, son atendidas por el Pleno del TC. En ese sentido, dio a conocer que se vio sorprendida por el ingreso del caso de Cerrón a audiencia. 

"Como ha habido tanto malestar de la premura yo pedí un informe preliminar de cómo habías sido el camino de este expediente y me encontré con un hecho. Yo, la verdad, por transparencia y también por legitimidad constitucional quiero que la ciudadanía sepa que lamentablemente ha habido algo irregular", reveló. 

¿Qué irregularidades hubieron?

Según indicó, todo expediente que ingresa al TC pasa a una comisión, en este caso el de Vladimir Cerrón pasó a la de habeas corpus, es ahí donde un asesor debe proyectar la ponencia y el coordinador de dicho grupo si está de acuerdo lo marca como conforme, si no es así es devuelto hasta que sea conforme. 

"En este caso lo que yo he visto que consta en nuestro sistema, es que el coordinador de esa comisión no autorizó, es decir, no visó ese proyecto porque había sido coordinado directamente con un despacho. Entonces, nosotros y el Dr. Gutiérrez [pensamos] que este es un proyecto de comisión. (...) Al darme cuenta de eso, entonces digo que hay que ir hasta el fondo", explicó. 

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Es decir, el caso si habría pasado por comisión pero no tuvo la revisión del coordinador y sin embargo, se realizó una audiencia con el Pleno para que se evalúe el caso de Cerrón

Por ello, adelantó que los magistrados no discutirán el caso hasta que se culmine una investigación para esclarecer estas irregularidades, que podría darse hasta el 31 de marzo, según informó Pacheco. De confirmar las irregularidades el Pleno lo evaluará y se tomará una decisión al respecto. 

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Es así que la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, reveló que se detectaron irregularidades en el recorrido del expediente del habeas corpus de Vladimir Cerrón, por lo que se realizará una investigación. 

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