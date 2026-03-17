¡Histórico para el tenis peruano! Ignacio Buse logró clasificar por primera vez a un Masters 1000

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ignacio Buse ha vuelto a poner el nombre del Perú en alto. El joven tenista logró un hito en su carrera tras vencer 2 a 1 a su rival hongkonés Coleman Wong logrando clasificar de esta forma al cuadro principal del Masters 1000 del Miami Open 2026.

Ignacio Buse logró clasificar por primera vez a un Masters 1000

Este martes 17 de marzo, Ignacio Buse buscaba lograr una gran hazaña en su corta, pero destacada carerra y así sucedió. Luego de un debut muy trabajado en la fase previa del Miami Open 2026 logró su segunda victoria ante un complicado rival: Coleman Wong, quien también era favorito para llevarse este encuentro.

Ya se habían enfrentado anteriormente en el circuito profesional, con una victoria de 'Nacho' en el 2023. Y fue así que, la primera raqueta del Perú repetiría el plato sacando a relucir todo su potencial tan solo días después de entrenar nada más y nada menos que con el tenista serbio Novak Djokovic.

En la primera manga todo salió favorable para Buse. Desde el arranque del partido se encontró con sensaciones positivas aspecto que lo llevó a tomar la iniciativa en el duelo y encontrando un quiebre en el tercer juego.

Ello le permitió poder controlar a la perfección y a su ritmo este primer set. Dominó el juego de Wong y no le permitió tener oportunidades de recuperar el quiebre. Luego de ponerse 4 a 2, Buse iba a encontrar un segundo quiebre en el set y empezaba a encaminar su triunfo, ganándose el derecho de sacar para cerrarlo. Así, sin problemas cerró el set con un 6 a 2 a su favor.

El segundo set fue otra historia. Coleman Wong parecía estar más entero y en este juego iba a tener oportunidades de llevarse un quiebre. Si bien el tenista peruano jugaba mejor al servicio y podía sacar adelante las situaciones de peligro, el deportista asiático tomó un quiebre en el octavo juego para llevarse la rotura y cerrar el set por 6 a 4.

NACHO NO DEJA NADA A LA SUERTE: ¡PRIMER MD DE MASTERS 1000!



✅🎾🇵🇪 Ignacio Buse [63°] lo consigue y, tras ganar sus 2 partidos en la Qualy, dirá presente en el cuadro principal del ATP Masters 1000 de 🇺🇸 Miami. ¡Enorme, Nacho!



Triunfazo ante 🇭🇰 Coleman Wong [120°] por 6-2 3-6... pic.twitter.com/ezx6KbtS6a — DECISIVO - Tenis Perú (@DecisivoTenisPe) March 17, 2026

El set decisivo y una hazaña histórica

Con un set por cada lado, la historia de este partido se perfilaba emocionante y todo iba a estar igualado en los primeros juegos. Tras llegar al marcador 2 a 2, Ignacio Buse pisó el acelerador, la diferencia de nivel era notable y cerró el set con un contundente 6 a 3.

Con un 2 a 1 ante el tenista hongkonés Coleman Wong, la primera raqueta nacional, Ignacio Buse logró un hito en su carrera y en tenis peruano tras lograr su clasificación al cuadro principal del Masters 1000 del Miami Open 2026.