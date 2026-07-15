Erling Haaland se luce en desfile de moda con impactante 'look' luego de su participación en el Mundial 2026

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de su participación exitosa en el Mundial 2026, el futbolista noruego, Erling Haaland fue invitado a un desfile de moda junto a su novia y el deportista capturó todas las miradas con un 'look' impactante.

Erling Haaland participa en desfile de moda en Italia

Tras su paso por el Mundial 2026 en el que representó a su natal Noruega, Erling Haaland no solo es fanático del deporte, sino también de la moda. Por esta razón, la marca exclusiva Dolce & Gabbana lo invitó para que sea uno de las figuras estelares junto a su pareja en el desfile de moda que se llevó a cabo en la isla Taormina, Italia.

La presencia del atacante noruego en uno de los eventos más importantes del calendario de la moda internacional se produjo a solo unos días luego que finalizara su participación en el Mundial 2026, torneo en el que fue una de las grandes figuras tras liderar a Noruega hasta los cuartos de final.

Atuendo utilizado por el futbolista noruego, Erling Haaland

Para la ocasión, el futbolista noruego fue vestido con un sofisticado conjunto de la firma italiana Dolce & Gabbana acompañado de su novia. Ambas figuras captaron todas las miradas de fotógrafos y asistentes, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del evento.

Asimismo, las imágenes publicadas luego del evento, evidenciaron que el futbolista se mostró cómodo y dispuesto a fotografiarse con fanáticos que se congregaron en los alrededores del recinto para verlo de cerca.

En ese sentido, la participación de una de las máximas figuras goleadoras de la Copa del Mundo en este escenario de la moda evidencia el creciente interés de las marcas de lujo por los futbolistas como aliados estratégicos para sus campañas, ya que tienen un alcance importante en la población que sigue sus carreras.

Relación del futbolista con el mundo de la moda

Además, esta no sería la primera vez que el deportista muestra su gusto por este tipo de marcas ya que cuenta con una colección de carteras de gama alta que están valorizadas en miles de dólares.

Finalmente, la aparición de Haaland en la pasarela demuestra que su impacto va mucho más allá del mundo deportivo. Mientras continúa consolidándose como uno de los mejores en el fútbol, el noruego también gana protagonismo en el universo de la moda, donde su estilo y carisma lo convierten en una de las celebridades más cotizadas del momento.