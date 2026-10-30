Reimond Manco pide sanción para Pablo Guede tras altercado con Hernán Barcos: "¿Va a agradecer?"

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El enfrentamiento entre Pablo Guede y Hernán Barcos continúa generando reacciones tras el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Esta vez, Reimond Manco pidió una sanción para el entrenador blanquiazul por los incidentes que protagonizó con el delantero argentino durante el encuentro.

Reimond Manco cuestionó a Pablo Guede y pidió una sanción

En intervención con el programa Juego Cruzado, el exfutbolista se refirió al comportamiento del técnico argentino y consideró que la Comisión Disciplinaria debe tomar medidas por lo ocurrido. El 'exjotita' también recordó los anteriores cuestionamientos de Guede sobre el arbitraje.

El exjugador manifestó que el entrenador debería recibir un castigo por el altercado con Barcos. Además, puso en duda que las autoridades deportivas vayan a adoptar alguna medida contra el estratega de Alianza Lima.

El exintegrante de la selección peruana también recordó que Guede había realizado comentarios sobre el fixture, el arbitraje y las decisiones de los organismos que dirigen el fútbol. Por ello, sostuvo que el entrenador debe responder por sus declaraciones y por su comportamiento.

Manco expresó su postura sobre las posibles consecuencias que podría afrontar el director técnico argentino y cuestionó qué explicación daría si finalmente las autoridades no aplican un castigo.

"Qué va a decir si no lo sancionan? ¿Va a decir lo mismo? ¿Va a agradecer? Porque eso es sanción", exhortó.

Así fue el enfrentamiento entre Pablo Guede y Hernán Barcos

El conflicto entre ambos protagonistas tuvo dos episodios durante el compromiso entre Sporting Cristal y Alianza Lima. El primero ocurrió mientras se desarrollaba el encuentro, cuando el entrenador argentino y el delantero intercambiaron palabras cerca de la zona técnica.

La segunda discusión se produjo después del pitazo final, cuando Guede y Barcos volvieron a encontrarse mientras se dirigían hacia los vestuarios. Allí, ambos protagonizaron un nuevo altercado que obligó a intervenir a jugadores.

El partido terminó con una victoria de Cristal por 3-2 frente a Alianza Lima, algo que aumentó la tensión del cierre. El encuentro correspondió al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el estadio Gallardo.

La salida de PABLO GUEDE del estadio Alberto Gallardo, tras la pelea con Hernán Barcos en la zona de vestuarios. 👀 pic.twitter.com/ipJBteACVZ — Fútbol en América (@FAamericatv) October 29, 2026

Guede también se pronunció sobre lo ocurrido durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. El entrenador argentino restó importancia al enfrentamiento con el delantero y explicó que la discusión estuvo relacionada con la tensión que dejó el resultado.

«No pasó nada. Es una cosa de fútbol, quedan ahí. Son calenturas del partido que terminas perdiendo en el último minuto», declaró Pablo Guede.

Ante ello, el enfrentamiento entre Guede y Barcos, así como el pedido de sanción de Reimond Manco mantienen la atención sobre lo ocurrido en el Alberto Gallardo. La reacción del exfutbolista se suma a las repercusiones que dejó el partido entre ambos clubes.