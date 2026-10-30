¡Éxito indiscutible! Más de 40 mil entradas vendidas para el Reggaetón Lima Festival 7

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Una verdadera locura! El Reggaetón Lima Festival 7 promete convertir este sábado 31 de octubre al Estadio Nacional en el epicentro de la fiesta urbana. Life Music Concerts, empresa organizadora de esta séptima edición, confirmó que ya se han vendido más de 40 000 entradas y que solo quedan las últimas localidades disponibles a través de Teleticket, por lo que el evento se encamina a un lleno total.

Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell & Randy, Lunay, J Álvarez, Charanga Habanera, Alexis y Fido, Nio García y Trébol Clan conforman el cartel de lujo de esta edición. Según informaron los organizadores, varios artistas ya se encuentran en el país, mientras que otros tienen previsto aterrizar este viernes desde las primeras horas del día para cumplir con sus compromisos previos al espectáculo.

"Por seguridad, no podemos brindar detalles sobre la llegada de los artistas, pero muchos ya se encuentran en nuestro país. La respuesta del público ha sido satisfactoria y garantizamos la seguridad y la presencia de todas las estrellas del género en una fiesta que será inolvidable", señalaron los organizadores del festival.

Puertas se abren a las 5:00 p. m.

La apertura de puertas está programada para las 5:00 p. m. y el orden de presentación de los artistas ya está confirmado. Trébol Clan será el encargado de abrir el espectáculo, seguido de Nio García, Alexis y Fido, Charanga Habanera, J Álvarez, Lunay, Jowell & Randy, Wisin y Beéle. Finalmente, Anuel AA será el encargado de cerrar la noche con sus grandes éxitos.

Ante la gran expectativa por el festival, los organizadores recomendaron adquirir las entradas únicamente a través de Teleticket y evitar a los revendedores o intermediarios no autorizados. Asimismo, exhortaron a los asistentes a llegar con anticipación al Estadio Nacional para evitar aglomeraciones y contratiempos de último momento.

¡Todo está listo para vivir una noche explosiva con los verdaderos reyes del reggaetón! Este sábado 31 de octubre, Lima vibrará al ritmo de sus máximas estrellas en una edición que promete hacer historia.