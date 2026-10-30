Policía Nacional desarticula a banda criminal 'Los Malditos de Leviatán' en Puno

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un operativo realizado en el campamento minero Leviatán, en el centro poblado La Rinconada, en Puno, por parte de la Policía Nacional dio con la captura de tres personas que integrarían la banda criminal conocida como 'Los Malditos de Leviatán'. Además de la detención se incautaron armas de fuego y material relacionado a la seguridad privada.

Eran objetivos de la PNP

Efectivos de la División de Investigación Criminal PNP de Juliaca, en coordinación con policías de La Rinconada estuvieron a cargo de la operación que tenía como finalidad intervenir a personas vinculadas a esta organización delictiva. y sacar de circulación el armamento que formará parte de la investigación.

Los tres detenidos fueron identificados como Bryan Canaza (26), alias 'Sapaco', Edwin Cruz (43), alias 'Chaflote' y Jammes Martin Valdez (45), alias 'Molocho'. Estos tres individuos serán investigados por el presunto delito contra la seguridad pública, relacionado con la fabricación, comercialización o uso de armas de fuego.

💪 ¡Cayeron "Los Malditos de Leviatán" en Puno! Durante el operativo ejecutado de la Policía Nacional del Perú en el campamento minero Leviatán, se logró: ➡️ Detener a tres presuntos integrantes de esta banda criminal, conocidos como "Sapaco", "Chaflote" y "Molocho". ➡️ Incautar siete escopetas, una carabina, un rifle semiautomático y ocho pistolas, además de 278 cartuchos y 18 municiones, chalecos de seguridad y otros materiales incriminatorios. 🗞️ Conoce más: https://t.co/brRH17TVA6 #PerúResponde #SeguridadYOrden — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 30, 2026

Entre los objetos que se incautaron se hallaron 17 armas de diferentes características: siete escopetas, una carabina, un rifle semiautomático y ocho pistolas, incluida una de fogueo. De la misma manera, se decomisaron 278 cartuchos de diversos calibres y 18 municiones para el rifle.

También incluyen 15 chalecos de seguridad, tres teléfonos celulares, siete licencias electrónicas para uso de armas de fuego, nueve carnés de seguridad privada de la Sucamec y tres tarjetas electrónicas de propiedad de armas de fuego. Todo esto y más se le comunico a Fredy Condori Hanco, de la Fiscalía Penal Mixta de Ananea, para las diligencias de ley.

Disputa de terrenos en Puno

De acuerdo con el prefecto regional de Puno, Adolfo Pizarro Loayza, la minería ilegal tendría relación con la disputa de terrenos en Puno, sobre todo en zonas de la selva y en sectores de La Rinconada y Ananea. Además, alertó sobre el desplazamiento de personas vinculadas a esta actividad desde Madre de Dios.

Señaló que existen reportes sobre este movimiento y manifestó su preocupación por posibles conflictos territoriales y actividades ilícitas que se generarían. Empero, no precisó un número de personas involucradas ni los casos específicos relacionados con disputas o la minería ilegal.

La Policía Nacional llevó a cabo un operativo en un campamento minero de La Rinconada, en Puno, que permitió capturar a tres personas que serían parte de la banda delictiva 'Los Malditos de Leviatán'. Se les incautaron varias armas de fuego y otros objetos que son materia de investigación.