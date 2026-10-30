Guillermo Sinno sobre ampliación del REINFO: "Tiene que terminar el 31 de diciembre"

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la propuesta del Gobierno de implementar un nuevo régimen con la pequeña minería y minería artesanal (Ley MAPE), el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, reiteró su posición en que el REINFO no debe ser ampliado y por el contrario, debe culminar el 31 de diciembre del presente año.

Explicó al Congreso qué es la ley MAPE

En declaraciones a la prensa, el titular del MINEM manifestó que sostuvo una reunión con varias bancadas del Congreso para explicar en qué consiste la ley MAPE y los argumentos que impulsa el Ejecutivo. Aseguró que esta propuesta no pretende ser una versión actualizada, sino un mecanismo que retiraría la protección legal a mineros ilegales.

"Hemos solicitado reuniones con todas las bancadas. (...) El planteamiento que hemos dado nosotros es que el REINFO tiene que terminar el 31 de diciembre y empezar un nuevo régimen de consolidación. No es un REINFO adicional o un REINFO 2.0", manifestó.

Shinno en entrevista para los medios.

Con respecto a las iniciativas legislativas que buscan ampliar su vigencia por dos o cuatro años más, sostuvo que desde el Ejecutivo se respetan las propuestas que salgan desde el Parlamento, no obstante, la postura de no prolongar el registro se mantendrá.

"Somos respetuosos de las decisiones que tome el Congreso. Son ellos quienes tienen que tomar la decisión si van o no van a prosperar por la ley MAPE o van a ir por otras alternativas", expresó.

Ejecutivo cumplió con entregar el proyecto

Según Shinno Huamaní, el tiempo para que se pueda aprobar la nueva legislación es limitado y en ese contexto, explicó que fue enviado con carácter de urgente y que ahora le corresponde al Legislativo definir el ritmo de cómo se evaluará. No obstante, precisó que el Gobierno evaluará la posibilidad de evaluar la norma en caso se apruebe la ampliación del REINFO.

Por el caso de la minera Aruntani, el ministro respondió sobre su firma en una resolución vinculada a trabajos de cierre y remediación. Indicó que no existe conflicto de interés y que sus unidades fueron cerradas en enero del 2019, por incumplimiento de obligaciones relacionadas al cierre de minas y que en ese proceso se ejecutaron cartas fianza por cerca de $ 19 millones.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, reiteró que la posición del Gobierno es no ampliar el REINFO y que este registro debe culminar el próximo 31 de diciembre. Detalló que expuso los lineamientos de la ley MAPE a diferentes bancadas congresales y dependerá ahora de su debate y votación.