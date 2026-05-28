Tumbes: Gobierno prorroga estado de emergencia por 60 días en las provincias de Tumbes y Zarumilla

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Ejecutivo prorrogó por 60 días calendario, a partir del 28 de mayo, el estado de emergencia en las provincias de Tumbes y Zarumilla del departamento de Tumbes, con la finalidad de seguir haciéndole frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

A través del Decreto Supremo N.º 080-2026-PCM, publicado el miércoles 27 de mayo, el Gobierno dispone que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantenga el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Restricciones en la frontera

Durante la duración de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, continúa la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad, y seguridad personales.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rigen por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Además, continúa en Sesión Permanente el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Tumbes, a los Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de las provincias de Tumbes y Zarumilla, así como el Comité de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE).

Otras consideraciones:

Según el dispositivo, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú presentará al ministro del Interior un informe detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante la prórroga de la medida hasta su culminación.

La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados, y a las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente.

Del mismo modo, el dispositivo está refrendado por el presidente José María Balcázar, el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y los titulares de Relaciones Exteriores, Ambiente, Defensa, Economía, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.

Desde el Ejecutivo continúan con sus acciones para mitigar los delitos mencionados en la frontera norte del Perú.