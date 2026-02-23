El Niño Costero ya estaría activo en el Perú, según geógrafo: Provocaría severos estragos en distintas regiones

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el geógrafo e investigador de la PUCP, Ricardo Bohl, sostuvo que, en base a estudios, el fenómeno de El Niño Costero ya estaría presente en nuestro país. Según indicó, dicho fenómeno es recurrente en el Perú, por lo que muchos ya tienen una noción de cómo se desarrolla en el litoral.

Niveles de El Niño Costero

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Bohl indicó que existen diferentes niveles de este fenómeno, por lo que resaltó que es importante monitorear la magnitud de aquel . "Cada fenómeno es distinto", precisó. Es así que, el experto cuestionó el hecho de que los gobiernos locales y regionales no brinden la atención correspondiente a este tema, debido a que es "recurrente" y ya se saben los daños que se pueden presentar.

"Hay que entender que este fenómeno es recurrente, estamos acostumbradísimos (...) Ya conocemos cuales son los efectos y lamentablemente muchos de los distritos, provincias y regiones, desconocen sus propios planes de gestión de riesgos, que tienen que ser actualizados y ejecutados, para eso hay presupuesto", dijo a nuestro medio, este lunes 23 de febrero.

Es así que, durante este fenómeno, existen dos factores, siendo el primero un aumento de las temperaturas atmosféricas, generando afecciones en las cosechas; otra de ellas es el aumento de la temperatura del mar, provocando lluvias extraordinarias, lo que involucra huaicos, desbordes de ríos, inundaciones y más.

Otros sectores afectados

Según indicó el geógrafo, respecto al fenómeno de El Niño presentado en el 2017, se tienen cifras aproximadas sobre los desastres que se presentaron. Se estima que al menos 2 mil kilómetros de carreteras se vieron afectadas al punto de que se "perdieron". "Estamos hablando de al rededor de 10 mil viviendas afectadas, al rededor de mil escuelas, nuestra educación también se ve afectada", añadió.

De tal modo, Ricardo Bohl se refirió a otros sectores que se ven perjudicados ante la presencia de El Niño Costero. Al respecto, recordó la afectación de 300 establecimientos de salud, lo cual resultó alarmante debido a que dicho fenómeno también hace que "aparezcan enfermedades".

"Además, estamos hablando de unas 800 mil hectáreas de agricultura perdidas, estos campesinos, agricultores pierden su cosecha, se quedan con las deudas y el Estado tiene que responder porque para eso deberíamos tener fondos de prevención y ayuda", detalló el investigador de la PUCP.

De esta manera, el geógrafo Ricardo Bohl consideró que el Estado peruano es "muy lento" en torno a tomar acciones urgentes para evitar los desastres que ya ocurrieron en años pasados ante la llegada de el fenómeno El Niño Costero.