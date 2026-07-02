GORE de Lambayeque prepara fuertes inversiones para la visita del Papa León XIV y preparación ante El Niño

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, ofreció un balance de las inversiones realizadas por su gestión en dos frentes que marcarán el año: la visita del Papa León XIV en noviembre y la prevención ante el Fenómeno de El Niño Costero y global.

En entrevista con Exitosa, Pérez aseguró que los gastos responden tanto a la necesidad de recibir al Pontífice en condiciones adecuadas como a la urgencia de preparar a la región frente a los riesgos climáticos.

Inversiones para la visita papal

El gobernador explicó que se han destinado S/ 15 millones al recapeo de 51 calles de Chiclayo, con el objetivo de garantizar transitabilidad durante las actividades previstas en la ciudad ante la llegada del pontífice.

Además, se han invertido S/ 2.4 millones en refacciones de la Catedral de Chiclayo, principal escenario de la visita, y S/ 3 millones en obras de agua y saneamiento, ante la falta de iniciativa del Ministerio de Vivienda.

Pérez subrayó que estas obras no se limitan a la visita papal, sino que buscan un desarrollo integral de la región, mejorando infraestructura básica y servicios públicos. También mencionó la creación de una ruta turística, financiada de manera conjunta entre el gobierno regional y los municipios, para potenciar la imagen de Lambayeque durante la llegada del Pontífice.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, señaló que ante la llegada del papa León XIV se ha gastado S/ 15 millones en recapeo de calles y en obras de agua y saneamiento unos S/ 3 millones. Con respecto al... pic.twitter.com/Qc2LVLWZrW — Exitosa Noticias (@exitosape) July 3, 2026

Preparación ante El Niño

El otro gran frente de inversión es la prevención ante el Fenómeno de El Niño, que amenaza con lluvias intensas e inundaciones. Pérez detalló que se han invertido S/ 140 millones en maquinaria pesada distribuida en los 38 distritos de la región, además de 700 toneladas de ayuda humanitaria concentradas en puntos estratégicos y 100 motobombas para desaguar zonas críticas.

El gobernador aseguró que los presupuestos están "al tope" y que la gestión busca garantizar capacidad de respuesta inmediata ante emergencias. La memoria de episodios pasados, como el Niño de 1998 y 2017, obliga a la región a reforzar su preparación para evitar daños mayores en infraestructura, agricultura y población.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, indicó que el Ejecutivo no ha cumplido nada concreto en prevención de cara al fenómeno El Niño. Precisó que en el proyecto de ley del crédito suplementario le han dado... pic.twitter.com/L8GTONuVOh — Exitosa Noticias (@exitosape) July 3, 2026

Las cifras reveladas por Jorge Pérez muestran la magnitud del esfuerzo de Lambayeque: S/ 15 millones para el recapeo urbano y S/ 140 millones para enfrentar El Niño. La región se prepara para recibir al Papa León XIV en un acontecimiento histórico, mientras refuerza su capacidad de respuesta ante un fenómeno climático que amenaza con golpear con fuerza.

Entre la fe y la prevención, Lambayeque se convierte en símbolo de resiliencia y expectativa en un año decisivo para el país.