Ollas comunes piden a Keiko que no retorne el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA): "Ha fracasado, no queremos retroceder"

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las ollas comunes continúan siendo un soporte fundamental para miles de familias en situación de vulnerabilidad en el país. Actualmente, cada olla común atiende en promedio entre 50 y 70 beneficiarios. Por esta razón, es las representantes de las mismas piden a Keiko Fujimori, eventual mandataria que no retorne el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) porque significaría un retroceso en estos establecimientos.

Representantes se detallan aspectos relevantes de las ollas comunes

En diálogo con Exitosa, Ángela Huamán, presidenta de la Olla Común Nueva Generación de Independencia, y Abilia Ramos, presidenta de la red de ollas comunes de Lima, expresaron la preocupación de este sector ante la posibilidad de que se retome el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) en el gobierno de Keiko Fujimori.

"Estamos con 1.69 por persona, lo que hemos pedido desde la red y no con esta ministra sino con todos ministros que han ido pasando, hemos pedido el aumento de presupuesto. En plena pandemia el presupuesto era de 3.70, después paso a 2.00 soles y actualmente es 1.69 soles. En vez de incrementar ha ido disminuyendo, entonces nosotros como red de ollas, red de Lima Metropolitana, el cierre de este año debería de ser con 3 soles", mencionó Abilia Ramos.

Asimismo, Abilia Ramos, señaló que el principal pedido de las organizaciones es la entrega de un subsidio directo para que las propias dirigentes puedan adquirir los alimentos necesarios. "El PRONAA sería que una municipalidad siga comprando alimentos, es retroceder. Lo que nosotros estamos pidiendo es el subsidio directo, que ya las señoras puedan tener el dinero", afirmó.

Incluso, explicó que, cuando la compra de alimentos dependía de las municipalidades, muchos productos llegaban congelados durante largos periodos. En el caso de proteínas como el pollo o el pescado, indicó que el tiempo prolongado de conservación afectaba su calidad nutricional, por lo que considera más conveniente que las ollas comunes puedan adquirir alimentos frescos directamente en los mercados locales.

Pedido para el próximo gobierno

Por su parte, Janeth Vargas Melo, representante de las ollas comunes del Rímac, hizo un llamado al próximo gobierno para priorizar una alimentación digna, especialmente para los sectores más vulnerables. "Se le pide al nuevo gobierno que vea una alimentación digna porque es ahí donde un plato nutritivo va a alimentar a nuestros niños de bajos recursos, de extrema pobreza. No solamente es comer, también es alimentar al cerebro para que así haya una buena gestión", expresó.

Finalmente, las organizaciones también demandan que las políticas públicas incorporen un enfoque alimentario que sean de utilidad para la población a través del gobierno de Keiko Fujimori.