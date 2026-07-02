Oleajes anómalos: A 37 ascienden los puertos cerrados del litoral, según el último reporte de la Marina de Guerra

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) reportó que hasta la tarde de hoy, jueves 02 de julio, 37 puertos se mantienen cerrados debido a la presencia de oleajes de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano.

Como se recuerda, de acuerdo con el Aviso Especial N.º 25-26 de la DHN, este fenómeno estará presente la costa del país hasta mañana, viernes 03 de julio. En ese sentido, te recordamos su pronóstico y zonas restringidas en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

¿Qué puertos permanecen cerrados?

De acuerdo con el más reciente reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), hay 89 puertos abiertos y 37 cerrados, de los cuales, cuatro son del litoral norte, 22 de la zona centro y 11 del sur, los cuales se detallan a continuación:

Puertos cerrados en el litoral norte : Muelle Carga Líquida Petroperú, Terminal Multiboyas Punta Arenas, Terminal Multiboyas Negritos y Muelle Híbrido Mu2, todo en Talara, región Piura.

: Muelle Carga Líquida Petroperú, Terminal Multiboyas Punta Arenas, Terminal Multiboyas Negritos y Muelle Híbrido Mu2, todo en Talara, región Piura. Puertos cerrados en el litoral centro : Terminal Portuario Chimbote (Muelles 1 y2), Caleta Culebras (Supe), Puerto Huarmey, Punta Lobitos (Supe) y Terminal Multiboyas Paramonga, Puerto Chico, Puerto Supe, Caleta Vidal, Puerto Chancay, Terminal Multiboyas BPO, Muelle 1 (TPMC), Muelle 2 (TPMC), Puerto Cerro Azul, Caleta Lagunillas, Caleta Laguna Grande, Caleta Nazca, Puerto San Nicolás, Caleta Sagua, Caleta Tanaka, Caleta Lomas, Caleta Chala y Caleta Puerto Viejo.

: Terminal Portuario Chimbote (Muelles 1 y2), Caleta Culebras (Supe), Puerto Huarmey, Punta Lobitos (Supe) y Terminal Multiboyas Paramonga, Puerto Chico, Puerto Supe, Caleta Vidal, Puerto Chancay, Terminal Multiboyas BPO, Muelle 1 (TPMC), Muelle 2 (TPMC), Puerto Cerro Azul, Caleta Lagunillas, Caleta Laguna Grande, Caleta Nazca, Puerto San Nicolás, Caleta Sagua, Caleta Tanaka, Caleta Lomas, Caleta Chala y Caleta Puerto Viejo. Puertos cerrados en el litoral sur: Caleta Ático, Caleta La Planchada, Caleta Quilca, Puerto Matarani (Muelle Ocean Fish), Terminal Portuario Tisur (Muelle "C" y "F"), Terminal Multiboyas Mollendo, Caleta El Faro, Terminal Multiboyas Monte Azul, Terminal Multiboyas Tisur (Muelles 1A y 1B) y Muelle Engie.

🌊 Un total de 37 puertos del litoral se encuentran cerrados debido a #Oleajes de ligera a fuerte intensidad, informó la @MGP_DICAPI. Según la @DHN_peru, estas condiciones persistirán hasta el 3 de julio. pic.twitter.com/EQxTVB8izR — COEN - INDECI (@COENPeru) July 2, 2026

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a los oleajes para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortaron a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.