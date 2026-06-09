¿Se jugará el amistoso Argentina - Islandia?: Tormenta inunda el estadio Jordan-Hare a pocas horas del partido

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El último amistoso de la Selección Argentina antes del Mundial 2026 estuvo a punto de convertirse en un problema mayor. Horas antes del encuentro frente a Islandia, una tormenta torrencial azotó la ciudad de Auburn, Alabama, dejando el Jordan-Hare Stadium completamente inundado.

Las imágenes mostraban pasillos convertidos en ríos improvisados y el césped bajo una capa de agua, lo que puso en duda la realización del partido.

🌧️💦 FUTBOL ACUATICO!

Auburn se convirtió en VENECIA ¡el Jordan-Hare parece más piscina que cancha!

El Amistoso de Argentina 🇦🇷 vs Islandia 🇮🇸 bajo una tormenta torrencial y sigue el partido...

¿Messi con aletas o qué? 😂🇦🇷#ARGvsISL #Messi #AuburnRain pic.twitter.com/F1E457Yl7p https://t.co/Ab582g7lGv — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 9, 2026

¿Se juega o no se juega?

La incertidumbre, afortunadamente, duró poco. Tras el paso de la tormenta, el sistema de drenaje del estadio respondió con eficacia y el campo comenzó a recuperar condiciones óptimas.

Imágenes recientes de los hinchas asistentes mostraron que la lluvia se redujo a una llovizna ligera, con las instalaciones y asientos secos, mientras personal especializado trabajaba en el drenado del césped, por lo que el encuentro se desarrollará con normalidad.

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🌧️⚽ Tras la intensa tormenta que cayó sobre Alabama, los trabajos para dejar el campo en condiciones comenzaron de inmediato y todo apunta a que el partido entre Argentina e Islandia se disputará sin cambios en el horario previsto. 🇦🇷🇮🇸



Secadores... — Radio Calle Éter (@radiocalleeter) June 10, 2026

La Selección Argentina ya había llegado al estadio y se pudo observar la salida del bus con Lionel Messi encabezando al plantel. Finalmente, se confirmó que el partido sí se jugará en el horario previsto.

El impacto del diluvio

El Servicio Meteorológico de EE.UU. había emitido una advertencia por inundaciones repentinas en el condado de Lee, donde se ubica el estadio. La principal preocupación no fue solo el agua acumulada, sino la actividad eléctrica en las inmediaciones, ya que los protocolos obligan a suspender eventos si hay rayos cerca.

Sin embargo, con la tormenta ya concluida, el riesgo se disipó y el amistoso pudo mantenerse en pie.

🚨La llegada de LIONEL😀al Jordan-Hare Stadium !!!! pic.twitter.com/js5NZw7XnD — KING MESSI 10 (@messi10_rey) June 10, 2026

El encuentro contra Islandia es el último ensayo de la Scaloneta antes del debut mundialista. Lionel Scaloni aprovechará el partido para ajustar cargas físicas y probar variantes tácticas. Islandia, que no clasificó al Mundial, servirá como rival para medir ritmo competitivo y dar minutos a jugadores que buscan consolidarse en la lista definitiva.

El diluvio en Auburn dejó una postal insólita y puso en alerta a la Selección Argentina y a miles de hinchas que ya se encontraban en la ciudad. Sin embargo, la infraestructura del Jordan-Hare Stadium respondió con eficacia y permitió que el partido se juegue según lo previsto.

Más allá de la anécdota climática, el amistoso contra Islandia se convierte en una prueba crucial para cerrar la preparación antes del Mundial, recordando que en Estados Unidos los fenómenos meteorológicos pueden ser protagonistas inesperados durante la competencia, y estando a dos días del inicio del Mundial 2026, se espera a que no sorprendan otra vez.