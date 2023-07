Gran Mercado Mayorista: Comerciantes elevarían precios de productos debido al incremento de tarifa a vehículos

En entrevista a Exitosa, el vocero del Frente de Defensa del Gran Mercado Mayorista de Lima, Lorenzo Huarcaya, advirtió que el incremento de tarifa en el ingreso y salida de vehículos provocará "un impacto social" porque, como consecuencia de ello, los comerciantes tendrán que elevar los precios de sus productos.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el representante aseguró que los nuevos aranceles de la Empresa Municipal de Mercados S.A (EMMSA) perjudicarán a las "amas de casa y los consumidores finales".

En ese sentido, aseguró que el cese de sus operaciones por 48 horas estuvo propiciada para que se de un entendimiento entre la empresa municipal y los propios comerciantes, a través del planteamiento de "ciertas soluciones".

Por otro lado, Huarcaya precisó que la gerente general de EMMSA, Rosa Luisa Ebentreich, jamás se ha acercado al Gran Mercado Mayorista de Lima y no ha querido atender a sus requerimientos.

"Desde su nombramiento a la señora Luisa no la conocemos, yo no la conozco sinceramente, porque no nos atendió a ninguno de nosotros", agregó.