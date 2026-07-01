Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio este miércoles 1 de julio?

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce el precio actual del dólar y su cotización diaria en Perú. En ese marco, te revelamos cuál es el valor del tipo de cambio para la compra y venta de la divisa en el mercado paralelo y la Sunat este miércoles 1 de julio.

Precio del dólar y tipo de cambio hoy en Perú

Perú atraviesa un momento importante en el ámbito político: el conteo oficial de los votos de la segunda vuelta electoral alcanzó el 100%, dejando a Keiko Fujimori como la presidenta electa del Perú. Sin embargo, este resultado aún debe ser proclamado oficialmente por el JNE.

En medio de ese panorama, los empresarios, inversionistas y ciudadanía en general se mantiene informado sobre cuál es el comportamiento del dólar en Perú.

Pues bien, el valor de esa divisa estadounidense en nuestro país fluctúa constantemente por factores como la política monetaria de EE.UU., tasas de interés, demanda de importaciones y la incertidumbre política-económica.

Por ello, identificar a tiempo el precio del dólar te permitirá tomar decisiones estratégicas y anticiparte a los cambios para evitar pérdidas. Antes de invertir o realizar alguna operación financiera con esa moneda extranjera, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles 1 de julio, de acuerdo al portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

MIÉRCOLES 1 DE JULIO COMPRA VENTA S/ 3.403 S/ 3.415

¿Bajó el precio del dólar? Pues bien, los valores reflejados por el organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran una leve variación respecto a la compra de la divisa en comparación al día de ayer, martes 30 de junio, donde su costo era de S/3.406, mientras que la venta se mantiene igual S/3.415.

Tipo de cambio del dólar paralelo

Recuerda que Sunat actualiza los valores del dólar en sus plataformas durante los días hábiles, de lunes a viernes y puedes revisarlo a través de este LINK. Pero no solo debes tener en cuenta su cotización, sino también en el mercado paralelo, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda.

Saber el tipo de cambio del dólar paralelo (también conocido como dólar 'Ocoña' o de la calle) te permitirá evitar pérdidas por variaciones bruscas o vender la divisa al mejor precio. De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, su precio es el siguiente para este miércoles:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.390 | Venta S/ 3.415.

Precio del dólar paralelo hoy en Perú.

Así cerró el dólar ayer, 30 de junio

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú informó el estado del dólar interbancario al término de la última jornada hábil. La divisa estadounidense cerró el martes 30 de junio con un valor de S/ 3.4090, tras haber iniciado la jornada en S/ 3.4150.

Asimismo, el promedio interbancario concluyó en S/ 3.4107, moviéndose en un rango fluctuante con un valor máximo de S/ 3.4180 y un mínimo de S/ 3.4040.

Cierre del tipo interbancario en Perú, ayer 30 de junio.

La cotización del dólar hoy se mantiene como un indicador clave para consumidores, empresas y analistas financieros. Por ello, te revelamos cuál es el precio de esa divisa y el tipo de cambio en Perú este miércoles 1 de julio.