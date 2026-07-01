Programa Contigo entregará nuevo PAGO de S/300 a este grupo de peruanos en esta fecha: conoce si serás beneficiario

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional Contigo, realizará en las próximas semanas el nuevo pago de la pensión no contributiva de S/300. Este beneficio será entregado a miles de personas con discapacidad severa que viven en situación de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con el padrón nacional de beneficiarios.

Programa Contigo 2026: ¿Cuándo será el próximo pago de la pensión de S/300?

De acuerdo con la última actualización del cronograma oficial del Midis, el cuarto pago de la pensión del Programa Nacional Contigo se realizará el próximo 21 de agosto. Previamente, hasta el 5 de agosto, las entidades competentes recopilarán y validarán la información necesaria para determinar a los beneficiarios que integrarán el nuevo padrón.

Una vez concluido este proceso, el Midis publicará el padrón de beneficiarios el 19 de agosto, dos días antes del inicio del pago de la pensión. Asimismo, el pago se realizará a través de las agencias del Banco de la Nación o mediante el depósito en las cuentas bancarias registradas de los beneficiarios.

Cronograma de pagos del Programa Contigo 2026

¿Cómo saber si soy beneficiario y si recibiré la pensión de S/300?

Es importante mencionar que los beneficiarios del Programa Nacional Contigo son las personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. Esta condición es determinada mediante la información emitida por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), mecanismo que permite identificar a la población que requiere el apoyo del Estado.

Para verificar si forman parte del programa, los usuarios o sus familiares pueden consultar la plataforma oficial siguiendo estos pasos:

Paso 1: Ingresa a la plataforma oficial: https://www.gob.pe/contigo

Paso 2: Revisa el anexo 1 de la lista de beneficiarios (se conocerá en los próximos días).



Asimismo, para obtener mayor información, resolver consultas o recibir orientación sobre el Programa Contigo, puedes comunicarte con el canal de atención telefónica al (01) 644-9006, seleccionando la opción 1, donde personal especializado podrá brindarte información sobre los requisitos, el proceso de afiliación, el estado de los trámites y otros servicios relacionados con el programa.

De igual manera, si prefieres una atención presencial, puedes acudir a la sede central del Programa Contigo, ubicada en el distrito de San Isidro, o acercarte a la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de tu distrito, donde recibirás orientación y apoyo para realizar las gestiones correspondientes.