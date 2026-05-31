Debate presidencial 2026: Tribunal de Honor exige encuentro político sin agresiones ni insultos

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco de las Elecciones Generales 2026, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral emitió un comunicado con el propósito de garantizar el correcto desarrollo del Debate Presidencial programado para este 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima.

La institución enfatizó la necesidad de que el encuentro político se base en el respeto mutuo y el intercambio democrático de propuestas, exhortando directamente a los líderes políticos a evitar la confrontación destructiva frente a los ojos de todo el país.

Garantías para un encuentro sin agravios

Con miras a la jornada electoral y la exposición de planes de gobierno, la entidad reguladora hizo un firme llamado de atención a los postulantes a la presidencia de la república. El objetivo central es blindar el debate frente a conductas hostiles que empañen la decisión informada de la ciudadanía en los locales de votación.

De manera explícita, las autoridades requirieron que los participantes mantengan una conducta intachable durante la transmisión oficial. Se solicitó a ambos candidatos presidenciales que, durante la ejecución de esta actividad, eviten cualquier tipo de agresión, ataque personal, comentario discriminatorio y/o actos de discriminación hacia cualquiera de los miembros y simpatizantes del partido contrario.

"Todo el pueblo peruano los estará escuchando muy atentamente; y, por ende, su participación debe estar a la altura del honor que la ciudadanía peruana le ha concedido", añade el documento.

Comunicado del Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral pic.twitter.com/sfNgd5evMX — JNE Perú (@JNE_Peru) May 30, 2026

Reconocimiento a las agrupaciones políticas

Por otra parte, el Tribunal dedicó un espacio para reconocer el comportamiento previo de los partidos involucrados en la contienda (Juntos por el Perú y Fuerza Popular), quienes cumplieron de forma óptima las normativas logísticas y de respeto mutuo durante el debate de sus especialistas técnicos el pasado 24 de mayo.

"El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral saluda la participación de los equipos técnicos de los partidos políticos Juntos por el Perú y Fuerza Popular en el Debate Técnico del 24 de mayo; asimismo, felicita su correcto actuar al acatar todos los acuerdos adoptados en las mesas de trabajo en cuanto a la logística para esta actividad cívica", señaló el organismo.

Adicionalmente, extendieron este pedido de orden a los partidarios y simpatizantes que acompañarán a sus candidatos en los exteriores del local del debate, pidiendo actuar con moderación, tal como lo hicieron previamente en el Debate Técnico

Al recordar el peso de la responsabilidad civil y el compromiso ético asumido por los partidos, el pronunciamiento deja en claro que el éxito del proceso electoral depende de que los líderes demuestren madurez democrática en un momento crucial para el futuro del país.