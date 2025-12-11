¡Del fútbol a las redes! Paolo Guerrero revela el INESPERADO motivo por el que se convirtió en STREAMER

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Habló el 'Depredador'! Paolo Guerrero rompió su silencio y reveló el impensado motivo que lo llevó a aceptar ser streamer y formar parte del canal +QTV de María Pía Copello junto a otras destacadas figuras del entretenimiento peruano.

Paolo Guerrero se une al pódcast de María Pía

¿Competirá con Jefferson Farfán? Paolo Guerrero esta vez sorprende no con sus goles o habilidades en el balompié, sino porque se convirtió en el jale del nuevo pódcast de María Pía Copello. El anuncio fue realizado por todo lo alto en las redes sociales, dejando a más de uno de sus seguidores sorprendidos.

Pues bien, muchos se preguntan si esta nueva faceta del histórico goleador de la Selección Peruana lo alejará de las canchas definitivamente o alternará con los partidos que deba disputar vistiendo la camiseta de Alianza Lima, club que integra actualmente en la Liga 1.

Debido a esta situación, el 'pelotero' no dudó en revelar el motivo que lo impulsó para unirse como invitado especial al canal digital '+QTV' al lado de María Pía Copello, Daniela Darcourt, Karina Rivera, el DJ Dafonseka y el popular 'Flaco' Granda. En primer lugar, Paolo Guerrero sostuvo que dará su mayor esfuerzo al incursionar en el mundo del streaming y a la par seguirá defendiendo la camiseta 'blanquiazul'.

¿Cómo se animó a ser streamer?

Seguidamente, explicó a la prensa que quien lo ayudó a tomar esta difícil decisión fue su pareja Ana Paula Consorte, recordándole que así como tiene talento para el fútbol, también sabrá demostrar lo mejor de sí para el mundo de las redes sociales y esta vez con el pódcast +QTV.

"Ha sido difícil tomar la decisión; la invitación surgió de la nada, me tomé unos días para pensarlo y mi mujer ha sido importante en esa decisión. Lo tomo como una historia nueva para mí, para mi carrera; espero que me salga muy bien. Sé que tengo talento para jugar al fútbol. Espero tener talento para, para tener un pódcast y poder llevarlo, que sea interesante y aporte mucho... y con la ayuda de Ana Paula", expresó el 'Depredador'.

@jorgeramirezpe Primeras palabras de Paolo Guerrero en su nueva faceta como streamer. ♬ sonido original - JorGeek

María Pía Copello y Karina Rivera juntas

Durante la presentación, lo que también sorprendió, además de la presencia de Paolo Guerrero, fue la de una icónica artista. Pues bien, mientras se proyectaba un video especial del canal, Pía notó una misteriosa caja y decidió revisar qué tenía dentro. Su reacción fue inmediata: quedó totalmente sorprendida al encontrar un antiguo disco de Karina y Timoteo.

"Nunca nos dejaron juntarnos y ahora, después de 25 años, por fin nos vemos cara a cara", se escuchó de fondo, revelando el rostro de Karina Rivera, la recordada animadora infantil. Además, se detalló que el encargado detrás de cámaras será Peter Fajardo, productor de 'Esto es guerra'.

De esta manera, una vez más el nombre de Paolo Guerrero remece el país y esta vez no por su talento para el fútbol, sino por ser anunciado como el jale para el pódcast de María Pía Copello, junto a Giancarlo 'Flaco' Granda, Karina Rivera, Daniela Darcourt y Dafonseka.