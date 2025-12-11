SMP: Delincuentes asesinan a dueño de lavandería tras robarle fuerte suma de dinero

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí sigue sin dar los resultados esperados a pesar de que ya lleva casi 2 meses en vigencia. Esta vez, el dueño de una lavandería perdió la vida luego de ser asaltado por dos sujetos en San Martín de Porres.

Dueño de lavandería pierde la vida tras ser asaltado en SMP

El hecho ocurrido este miércoles 10 de diciembre sobre las 9:25 de la noche en la avenida Francisco Javier Luna Pizarro de la urbanización Palao. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso momento en que dos personas hacen su aparición e ingresar al interior del establecimiento donde aún se encontraba atendiendo el propietarios.

Lamentablemente, los sujetos encañonaron al dueño y bajo amenazas lo obligaron a realizar diversos depósitos a otras cuentas, además de llevarse las ganancias del día. Para colmo de males, un testigo señala que dentro del local se encontraban los hijos de la víctima quienes presenciaron todo la escena.

Fueron varios minutos donde los sujetos también sustrajeron objetos de valor para luego aplicarle un disparo a la altura del pulmón. Cuando salieron, los atacantes cerraron el local y salieron caminando con total tranquilidad para no evidenciar su crimen.

La víctima esperó más de una hora por ayuda, pero esta nunca llegó. Pese a que fue auxiliada por los vecinos, el dueño del local murió en el lugar enlutando a una familia más en la capital.

Familiares piden justicia

Exitosa logró acceder al parte elaborado por la Policía Nacional del Perú para confirmar que los ladrones extrajeron un total de 1500 soles en diferentes transferencias. Además del dinero de la ganancia del día y otras pertenencias de valor.

Familiares de la víctima evitaron declarar, pero si exigieron a las autoridades para que ubiquen y capturen a los responsables de este lamentable crimen. Sin embargo, vecinos de la urbanización Palao aseguraron que la inseguridad es cosa de todos los días y hasta se animaron a cuestionar el estado de emergencia decretado en Callao y la capital.

Además, pidieron a los efectivos de la Policía Nacional del Perú y a serenos del distrito realizar mayor patrullaje para erradicar la delincuencia en el lugar.

De esta manera, el dueño de una lavandería fue asesinato por dos sujetos al interior de su local en San Martín de Porres. Los criminales primero le robaron una fuerte suma de dinero para luego dispararle dentro del establecimiento.