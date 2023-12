Gustavo Gutiérrez Ticse: Manuel Monteagudo no está acostumbrado a perder, fue derrotado con cuatro votos

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, se refirió a su colega Manuel Monteagudo, quien pidió anular el indulto a Alberto Fujimori. Según precisó, el también miembro del TC no estaría acostumbrado a perder pese a haber sido derrotado con cuatro votos.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, Gutiérrez Ticse sostuvo que se siente apenado por la solicitud realizada por su colega y señaló que su postura de que solo hubo 2 votos sería una "media verdad" y demostraría un presunto desconocimiento de la norma institucional.

"Me da mucha pena el procedimiento del señor Monteagudo. Me parece que no está acostumbrado a perder, porque en este caso ha sido derrotado con 4 votos y está diciendo una media verdad al señalar que solo hubo 2. Es una media verdad o un desconocimiento de la normativa interna", declaró en nuestro medio.

En esa misma línea, el magistrado indicó que Manuel Monteaguado habría expuesto temas internos del TC en su solicitud de anulación del indulto del expresidente.

Al respecto, señaló que dicha acción es una infracción merecedora de una sanción. Y si bien considera que buscarán evitar a dicha instancia, recalcó que no debía hacer pública dicha información antes de que sea discutida internamente.

"Yo no quisiera llegar a ese extremo (sanción), pero técnicamente, es una infracción a la normatividad. Son asuntos que nunca se han discutido. Yo me he callado. Como miembro he tenido que guardarme las formas. Por supuesto que ha habido una violación porque ha expuesto algo sacado del Tribunal", advirtió.