Hackers vulneran sistema del diario oficial El Peruano y lo acompañan con mensaje: "Esto apenas comienza"

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 28 de setiembre, el sitio web de la página del diario oficial El Peruano ha sido hackeada por un colectivo denominado 'Deface Perú' durante la media tarde de este domingo.

"Nos están viendo. Nos están escuchando. Y no vamos a callar. Ustedes ignoran al pueblo, pero el pueblo no los ignora a ustedes", es el inicio del mensaje hacker.

Hackean página oficial El Peruano

Acompañado con un extenso mensaje, el colectivo hacker Deface Perú perpetuó un ataque informático al diario oficial El Peruano logrando vulnerar su sistema digital. El hackeo no solo vino acompañado de la inhabilitación de la página sino que, además, fueron borradas las normas publicadas durante este 28 de setiembre: el mismo día que ha sido publicada la oficialización del octavo retiro de la AFP por parte de la SBS.

Alrededor del mediodía, internautas registraron que el acceso al diario oficial había sido impedido. Posteriormente, el grupo hacker se atribuyó el ataque cuyo mensaje está dirigido hacia las autoridades políticas en medio de un contexto de movilizaciones sociales en contra del gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el Congreso del Perú.

"Cada bala disparada, cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar. No representamos partidos. No seguimos banderas. No obedecemos al poder. Somos la sombra de la memoria, la voz que no pueden silenciar, el eco digital del Perú real.

Mensaje del ataque hacker a diario El Peruano

"Esto no ha terminado"

En el mensaje publicado por Deface Perú fue acompañado por caricaturas de personajes de la comedia peruana. Sin embargo, el escrito ha sido catalogado como "un mensaje, no una amenaza".

"Este es un mensaje, no una amenaza. Es un aviso, no una súplica. Cambien... o les cambiaremos. Despierten... o los despertaremos. Por cada injusticia, responderemos. Por cada herida al pueblo, dejaremos una cicatriz en sus sistemas. Esto no ha terminado. Esto apenas comienza. En nombre de los que ya no pueden hablar, y de los que siguen luchando. Este acto es por ellos. Este acto es por todos"

Cuentas del diario oficial El Peruano

El acceso a la página oficial del diario continúa deshabilitado. Sin embargo, a través de su cuenta oficial de X, el diario ha redirigido las publicaciones oficiales hacia un enlace externo para poder acceder a los documentos oficiales.

Hasta el cierre de esta nota, la página está usando sus otras cuentas oficiales en redes sociales para publicar las normas oficiales.