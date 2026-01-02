Paolo Guerrero recibe regalo de cumpleaños: 'Depredador' renovó con Alianza Lima por un año más

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este sábado 3 de enero, Alianza Lima arrancará los trabajos de pretemporada para afrontar los torneos que se le vienen en el 2026. Al inicio, los futbolistas se someterán a los exámenes médicos de rigor y otros análisis para luego ponerse a las órdenes de Pablo Guede.

Paolo Guerrero renovó con Alianza por un año más

Y mientras millones de peruanos celebraban la llegada del año nuevo, Paolo Guerrero festejaba con su novia y sus familiares más cercanos su cumpleaños número 42. Pese a la avanzada edad, el 'Depredador' ha demostrado que sigue vigente ya que durante el 2025 fue uno de los goleadores del elenco íntimo.

Por ello, Alianza Lima anunció a través de sus redes sociales la renovación del histórico delantero por una temporada más, es decir por todo el 2026. De esta manera, el histórico de la Selección Peruana tendrá una chance más de cumplir su deseo antes de pasar al retiro: campeonar con el equipo de sus amores.

"Paolo Guerrero renueva su vínculo con la blanquiazul. Seguimos juntos, seguimos creyendo", indicó la publicación del elenco íntimo la cual fue bien recibida por miles de hinchas en las diversas plataformas.

Paolo Guerrero seguirá en Alianza Lima hasta finales del 2026.

Es importante precisar que Paolo Guerrero se consagró como el goleador de Alianza Lima durante la temporada 2025 ya que en 38 partidos que jugó logró convertir 18 tantos y brindar 3 asistencias entre la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

El ataque de Alianza Lima

Con su renovación ya confirmada, el 'Depredador' será uno de los tres delanteros centro que tendrá la institución de La Victoria para la actual temporada. Los otros dos son Luis Ramos quien llega desde Colombia donde sumó una importante cantidad de goles con la camiseta de América de Cali, y Federico Girotti procedente de Talleres de Córdoba.

Ahora, Pablo Guede tendrá la difícil misión de elegir a su delantero titular ya que, de acuerdo a los últimos clubes donde trabajó, su sistema de juego solo utiliza a un atacante. Además, el argentino Girotti parte como la principal alternativa gracias a su vigencia y al exorbitante monto que pagó la institución el cual asciende a 1,5 millones de dólares.

En resumen, Alianza Lima anunció la renovación oficial de Paolo Guerrero por una temporada más, es decir hasta finales del 2026. El 'Depredador' tendrá la oportunidad de demostrar su vigencia con 42 años recién cumplidos.