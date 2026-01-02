Renzo Reggiardo sobre tren Lima - Chosica: "Empezará a operar en el primer semestre de este año"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo afirmó que espera que el tren Lima - Chosica comience a operar en el primer semestre del 2026, tras el convenio entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Inicio de circulación de tren

En entrevista en Canal N, el burgomaestre aclaró que el acuerdo firmado entre la MML y el MTC, estuvo encarpetado en el anterior periodo en el que el líder del ministerio era César Sandoval, que permite la entrega del material rodante a la institución.

"Yo tengo la mayor expectativa de que esto va a comenzar a operar en el primer semestre de este año en curso. Son varias instituciones involucradas y esperemos que todas esperemos en la misma línea, de hecho que lo estamos, el gobierno actual ha tenido muy buena disposición para que esto pueda ser una realidad", reveló.

Respecto a la seguridad que se deberá implementar para la circulación de los vagones, aclaró que estas vías a usarse ya circula un tren "y esto no ha generado una situación crítica en los próximos años".

Consideró importante el implementar vayas de seguridad, plumas en cruces con vías con gran cantidad de tránsito vehículos. "Todo eso el Ministerio de Transportes tendrá que implementar con la ayuda de las instituciones que podamos hacerlo".

MML y MTC firman convenio

En una ceremonia llevada a cabo la mañana del lunes 29 de diciembre en el Palacio Municipal de Lima, el alcalde de la capital, Renzo Reggiardo, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, realizaron la firma del convenio interinstitucional para poner en marcha el proyecto denominado: "Tren Lima-Chosica".

Es importante destacar que, lo suscrito incluye la intervención de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), a fin de sentar las bases técnicas, legales e institucionales para el uso del material rodante que llegó al país a mediados de julio proveniente de los Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado por las partes, el MTC se encargará de colaborar en la "determinación de acciones institucionales y legales necesarias", con el objetivo de garantizar que el proyecto se enmarque dentro de las políticas nacionales de movilidad y transporte sostenible.

Del mismo modo, la ATU participará en la "planificación y futura operación del servicio dentro de su ámbito de competencia". En tanto, PROINVERSIÓN apoyará en la estructuración de la participación privada en las fases de diseño, financiamiento, implementación y operación, bajo principios de transparencia y eficiencia.

Es tras este convenio que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reveló que las instituciones están con la disposición para que en el primer semestre del año comience a funcionar el tren Lima - Chosica.