Luz Pacheco: "Sentencia del TC sobre lesa humanidad no genera impunidad y PROTEGE a víctimas"

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, reiteró que la sentencia del TC obliga a aplicar la Ley de Lesa Humanidad no genera impunidad. Por el contrario, considera que protege la seguridad jurídica y los derechos de las víctimas.

Presidenta del TC afirma que ley sí es constitucional

En diálogo con Canal N, la magistrada sostuvo que dicha norma es constitucional de acuerdo al Código Procesal Constitucional, ya que no se alcanzaron los cinco votos para declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Lima.

"Esto quiere decir que es constitucional la ley tal como fue promulgada y publicada. El Código Procesal Constitucional dice que una vez confirmada la constitucionalidad de una ley, los jueces no pueden dejar de aplicarla, y eso es por un principio de seguridad jurídica", explicó.

En ese sentido, Pacheco consideró que existió una confusión "por parte de algunos medios y abogados" al afirmar que no había una sentencia, sino únicamente unos votos, por lo que se presumía que se podía decidir contrariamente.

Ante ello, exhortó al Poder Judicial a acatar el fallo del TC y aplicar la Ley de Lesa Humanidad, pues afirma que "la seguridad jurídica se acabaría en el país" si esto no sucede y si los jueces actúan de manera arbitraria.

Además, la titular del TC negó que esta ley contravenga el Derecho Internacional y que genere impunidad, argumentando que protege la seguridad jurídica y los derechos de las víctimas.

"No es así. Cuando se firmaron los tratados, sobretodo el de la imprescriptibilidad, el Estado peruano ratificó con la condición expresa de que regiría esa imprescriptibilidad a partir de la fecha de la ratificación, que fue el año 2003 (...) Está mal que un país que se demore 40 años en procesar y condenar a alguien", sostuvo.

Pacheco agregó que los delitos de lesa humanidad todavía no se han contextualizado en el Perú, ya que "tiene que haber una organización del Estado para llegar a acabar a una raza, a un grupo de personas".

Jueces inaplican fallos del TC

Días atrás, en entrevista con Correo, la presidenta del TC consideró alarmante que hayan casos de jueces que se resistan a aplicar los fallos de la institución, pues indicó que se está "quebrando el Estado de Derecho".

"Yo haría una invocación para que todos cumplamos con el método jurídico vigente y, si algo no nos parece correcto, empleemos los mecanismos para que esté claro si esa ley es constitucional o no", exhortó.

