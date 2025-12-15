San Marcos se despide del "gusano legendario" y realiza cambios en su tradicional menú especial navideño

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Amenidades

El fin de una tradición. Oficialmente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a través de la Oficina General de Bienestar Universitario, comunicó que el tradicional "gusano legendario" dejará de realizarse para el próximo y menú especial por Navidad que se dará a los estudiantes este martes 16 de diciembre.

La decisión, que busca mejorar el orden y evitar largas colas o campamentos el mismo día del almuerzo, se da luego del escándalo ocurrido por la viralización de un show de strippers realizado dentro de la casa de estudios con la participación de la organización política estudiantil "Hagamos", responsable de la verbena del último fin de semana.

¿Cómo se realizará el menú especial esta navidad?

Según los nuevos términos dispuestos por la Oficina de Bienestar, los alumnos que deseen acceder al desayuno y almuerzo especial deberán acercarse, desde las 2:00 pm., a la puerta N°1 del Estadio San Marcos, donde se reservarán y repartirán los tickets para 5 mil raciones de comida disponibles para el evento del día siguiente.

Hasta la fecha, este menú especial (dado también en Fiestas Patrias) tenía la diferencia en que los tickets se entregaban el mismo día del evento y desde muy tempranas horas de la mañana (06:00 am.), lo que convocaba a que los estudiante llegasen al punto de acampar en el interior o exterior del recinto, haciendo largas colas desde día antes del evento.

Es aquí de donde nace el título de "gusano legendario", una mención otorgada al primer alumno que ocupe lugar en la fila que, valga la redundancia, se extiende como un gusano desde el comedor universitario de cada sede.

Sin embargo, esta tradición de la comunidad universitaria posiblemente vea su final definitivo con la nueva modalidad, donde la única fecha para conseguir un ticket será este lunes en el horario antes mencionado, lo que evitará la necesidad de trasnochar para conseguir un puesto en la larga fila de estudiantes.

Orden tras polémica

El cambio en este tradicional evento ocurre pocos días después de los sucesos ocurridos el último 12 de diciembre, donde durante una verbena en la Plaza Fray Tomás de San Martín, de la Ciudad Universitaria, se produjo un show de strippers que fue posteriormente criticado y rechazado por gran parte de la comunidad universitaria y la opinión pública.

Alumnos denunciaron que el grupo político "Hagamos", a quienes responsabilizan de la organización, tendrían vínculos cercanos con autoridades universidades, y estos últimos, conocimiento de dicho show.

⚠️ COMUNICADO UNMSM



La UNMSM rechaza los hechos ocurridos el 12 de diciembre que afectaron el decoro institucional. En resguardo de su prestigio, se suspenden este tipo de actividades en la Ciudad Universitaria y se iniciarán las acciones para sancionar a los responsables. pic.twitter.com/7FZSUGCjfH — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) December 13, 2025

La decisión por cambiar el tradicional "gusano legendario", símbolo de unidad e identidad universitaria, por un sistema más ordenado, respondería a una necesidad urgente por parte de las autoridades de proyectar nuevamente una imagen más seria y prestigios que tendría que tener la decana de América, después del repudiado evento del fin de semana.