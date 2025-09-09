RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Empresa de luto

Carabayllo: Compañeros de chofer asesinado lo despiden en paradero final de empresa 'Nueva América'

Los compañeros de trabajo del conductor que fue asesinado la mañana del último lunes, lo despidieron en un homenaje realizado en el paradero final de la empresa Nueva América, en Carabayllo.

Buses de Nueva América no salen a las calles
09/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/09/2025

Colegas del conductor asesinado en un bus de la Empresa Nueva América, en la avenida Central, en San Juan de Miraflores, cuando comenzaba su servicio le dan un último adiós. 

Velorio de conductor asesinado

En el último paradero de la compañía, los compañeros de Alfredo Arturo Ramón Ramos, de 55 años, decidieron homenajearlo como parte su despedida. Aunque sus restos no descansan en el lugar, pues son velados en su vivienda, los trabajadores han colocado fotos de la víctima, así como su asiento. 

En la zona se ha colocado un toldo se observan imágenes del fallecido con mensajes de despedida, así como arreglos fúnebres enviados por algunos amigos del trabajo para despedirlo. En una mesa al centro del local se encuentra el forro de su asiento acompañado de velas. 

Trabajadores suspenden servicio

Tras la muerte de Ramón Ramos, quien fue atacado por la espalda, presuntamente por sujetos que se hicieron pasar por pasajeros, los empleados de la empresa Nueva América han decidio no salir más a las calles de manera indefinida. 

La medida fue adoptada desde el lunes 8 de septiembre en la mañana, por lo que actualmente son más de 70 vehículos los que permanecen estacionados y no circularán. Ello aplica para todas las línea, la Ruta A, que va de Carabayllo a San Juan de Miraflores; la B que llega hasta Lince; y la C que llega hasta la provincial constitucional del Callao. 

Asimismo, los conductores contaron que la acción la tomarán hasta que los directivos de la compañía les informen de las medidas que adoptarán en torno a su seguridad. 

"Yo creo que todos los peruanos nos sentimos con mucho temor porque día a día todas las personas, al menos los transportistas, están sufriendo un daño irreparable. Sus familias quedan desamparadas. Esto tiene que cambiar, ¿Hasta dónde vamos a llegar? Lamentablemente, estamos viviendo circunstancias que afectan mucho a toda la población", señaló uno de los choferes. 

En ese sentido, los trabajadores exhortaron a las autoridades a tomar medidas para combatir la criminalidad, sicariato y extorsiones que le ha arrebatado la vida a los conductores y cobradores de diferentes empresas de transporte.

De esta manera, los compañeros de Alfredo Ramón Ramos lo despidieron en un homenaje realizado en el último paradero de la empresa 'Nueva América' en Carabayllo. 

