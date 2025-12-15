Estudiantes de San Marcos sobre show de strippers en verbena: "La agrupación 'Hagamos' la organizó"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La realización de un show de connotación sexual al interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha generado una inmensa crítica hacia su comunidad, principalmente a los organizadores del evento por trasgredir las normas internas de la casa de estudios.

Con el pasar de las horas, ya han empezado a "aparecer" los encargados de contratar un show con strippers en la sede universitaria y como era de esperarse, no solo son alumnos, también tienen alta injerencia en el Consejo Universitario.

Una agrupación política fue la encargada de realizar el evento

En entrevista brindada este lunes 15 de diciembre para el programa "Hablemos Claro", José Castillo Silva, presidente de la Federación Universitaria de San Marcos, reveló que la organización política denominada "Hagamos" fue la que se encargó de realizar el evento y que no es la primera vez que se sobrepasan del límite.

"'Hagamos' es una organización política que opera dentro de San Marcos y que tiene la finalidad de copar los espacios de cogobierno; es decir, la agrupación política tiene dos representantes en el Consejo Universitario. Entonces, son una agrupación que tienen injerencia en la Asamblea Universitaria y a parte se dedica a realizar este tipo de actividades", mencionó a Exitosa.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, los estudiantes de la UNMSM Sebastián Meza y José Castillo señalaron que un show con strippers en la explanada frente al Rectorado formó parte de una actividad organizada por la agrupación política universitaria 'Hagamos'.



— Exitosa Noticias (@exitosape) December 15, 2025

Sobre la realización de eventos al interior de la universidad, Castillo Silva mencionó que las otorga la Dirección de General de Administración (DGA) de la UNMSM, y sobre el show de connotación sexual, acusó la existencia de una responsabilidad compartida entre el personal de seguridad y los miembros de "Hagamos" para que personas ajenas a la universidad (strippers) ingresen a la sede violando todos los filtros de la universidad.

La existencia de esta clase de espectáculos son reincidentes, denunció ante nuestro medio. Señalando, que incluso regalan entradas para los conciertos que se realizan en su estadio; además, de que hay más de estos grupos enquistados en la "Decana" como por ejemplo el movimiento "Somos San Marcos".

San Marcos anuncia suspensión de actividades no académicas

Tras difundirse el hecho en redes sociales, la UNMSM, a través de un comunicado, anunció la suspensión de toda actividad calificada como "no académica" al interior de su sede, entre las que se incluyen: verbenas y fiestas.

⚠️ COMUNICADO UNMSM



La UNMSM rechaza los hechos ocurridos el 12 de diciembre que afectaron el decoro institucional. En resguardo de su prestigio, se suspenden este tipo de actividades en la Ciudad Universitaria y se iniciarán las acciones para sancionar a los responsables.
— Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) December 13, 2025

"La incorporación y difusión de espectáculos que vulneran el decoro, las buenas costumbres y la envestidura económica constituyen una transgresión inaceptable que afecta directamente la imagen institucional de la Decana de América y menoscaba el respeto debido a nuestra comunidad universitaria", se lee en la misiva.

Sobre el evento del 12 de diciembre en la plaza Fray Tomás de San Martín, indicaron que han iniciado el proceso de identificación de los responsables para proceder con las sanciones administrativas y disciplinarias correspondientes.

La universidad afirmó que irá hasta las últimas consecuencias hasta dejar un precedente importante por este grave atentado hacia sus reglamentos internos y buenas costumbres.