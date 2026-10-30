Xavi Alonso responde a la afición del Chelsea sobre la falta de minutos de Estêvão: "Tendrá su momento"

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El director técnico del Chelsea, Xabi Alonso, abordó la situación del joven atacante brasileño Estêvão tras las inquietudes manifestadas por los aficionados debido a su escasa participación en la temporada. El entrenador vasco descartó de manera tajante cualquier negociación para ceder a préstamo al jugador de 19 años durante el próximo mercado de pases de enero

Situación actual de Estêvão en el plantel y competencia en el ataque

Estêvão fue uno de los futbolistas más destacados del conjunto londinense durante la campaña anterior, en un periodo marcado por la inestabilidad institucional que derivó en la salida del técnico Liam Rosenior en abril.

Sin embargo, en el presente curso futbolístico, el atacante formado en Palmeiras ha visto reducida su presencia en el terreno de juego debido a la consolidación del tridente ofensivo titular conformado por Morgan Rogers, Cole Palmer y João Pedro.

La falta de minutos de la joven promesa se evidenció en el reciente compromiso de la Copa de la Liga frente al Liverpool, donde el Chelsea quedó eliminado en la tanda de penales. Durante dicho encuentro, el delantero permaneció en el banco de suplentes sin ingresar al campo, situación que generó críticas y malestar entre un sector de los seguidores del club inglés.

A pesar de este panorama, la directiva y el cuerpo técnico confían en las capacidades del futbolista para el desarrollo de las distintas competencias oficiales. El entrenador enfatizó que la exigencia del calendario y la extensión de la temporada demandarán la participación de todos los integrantes de la plantilla en los próximos meses.

🚨Xabi Alonso addresses Estevao's lack of game time and insists the youngster will play an important role #cfc #Chelsea https://t.co/NAXGPe6tdx — SoccerPulse (@Soccer__Pulse) October 30, 2026

Descarte de una cesión en enero y preparación para el choque ante Manchester United

Ante las especulaciones sobre una posible salida temporal del jugador al reabrirse el mercado de transferencias a principios de año, el estratega confirmó que la institución no contempla esa alternativa. La planificación deportiva del club mantiene a Estêvão dentro de la nómina del primer equipo para afrontar tanto el torneo local como las copas nacionales.

El pronunciamiento del DT se produjo en la antesala del encuentro que sostendrá el Chelsea frente al Manchester United en el estadio Stamford Bridge, correspondiente a la novena jornada de la Premier League. En dicho duelo, los 'Blues' buscarán sumar una victoria para mantenerse en las posiciones de vanguardia de la tabla general.

El delantero brasileño formará parte de la convocatoria para el choque del fin de semana a la espera de sumar minutos en la ofensiva. En sentido, Xabi Alonso continuará evaluando el rendimiento en las sesiones de entrenamiento para determinar las variantes en la alineación según las exigencias de cada partido.