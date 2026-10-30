RENIEC realizará campaña gratuita de DNI este 31 de octubre: conoce los requisitos y trámites disponibles

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una campaña gratuita de DNI este 31 de octubre en el distrito de Ventanilla, con el objetivo de acercar sus servicios a más ciudadanos y facilitar la realización de diferentes trámites de identificación.

Campaña gratuita de DNI este 31 de octubre

La jornada especial que será de forma gratuita se desarrollará este sábado 31 de octubre en la plaza Cívica de Pachacútec, con el apoyo de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la Municipalidad de Ventanilla.

Según informó la entidad a través de sus redes sociales, la atención se realizará desde las 9:30 a. m. hasta las 2:00 p. m. Durante esta actividad, los vecinos podrán acceder a diversos procedimientos relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), sin costo alguno para los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos.

📢 ¡Atención, vecinos de Pachacútec! Tenemos una campaña gratuita de DNI para ti. 💙🙌 Este sábado 31 de octubre, realizaremos una jornada especial con el apoyo de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la Municipalidad de Ventanilla, para acercar nuestros servicios a más ciudadanos. 📌 Si necesitas actualizar tu dirección en el DNI, ten en cuenta los siguientes requisitos: 👧 Niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años: deberán presentar un recibo de algún servicio básico (agua, luz, teléfono, gas, entre otros). 🧑 Personas de 18 a 59 años: deberán presentar su ficha socioeconómica vigente del SISFOH, con clasificación de pobre o pobre extremo. 👵 Adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad: deberán presentar un recibo de algún servicio básico. En el caso de las personas con discapacidad, deberán presentar también su carné del CONADIS. Acércate y aprovecha esta jornada para realizar tus trámites de DNI. #Reniec #Pachacútec #Ventanilla #DNIGratis #DerechoALaIdentidad — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) October 29, 2026

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la campaña gratuita?

El Reniec precisó que los requisitos dependerán de la edad y las condiciones socioeconómicas de cada ciudadano.

Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años: deberán presentar un recibo de algún servicio básico, como agua, luz, teléfono o gas, entre otros.

deberán presentar un recibo de algún servicio básico, como agua, luz, teléfono o gas, entre otros. Personas de 18 a 59 años: tendrán que presentar su ficha socioeconómica vigente del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), con clasificación de pobre o pobre extremo.

tendrán que presentar su ficha socioeconómica vigente del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), con clasificación de pobre o pobre extremo. Adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad: deberán presentar un recibo de algún servicio básico. En el caso de las personas con discapacidad, también será necesario presentar su carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

¿Qué trámites gratuitos de DNI se podrán realizar en la campaña?

De acuerdo con el anuncio del Reniec, la campaña gratuita de este 31 de octubre permitirá realizar los siguientes procedimientos:

Inscripción por primera vez.

Renovación de DNI por caducidad.

Duplicado de DNI.

Cambio de estado civil.

Rectificación de imágenes y datos.

Cambio de domicilio.

Teniendo en cuenta ello, la jornada gratuita se llevará a cabo este sábado 31 de octubre de 2026, en la plaza Cívica de Pachacútec, distrito de Ventanilla. Asimismo, el horario de atención será desde 9:30 a. m. a 2:00 p. m., por lo que los asistentes deberán tomar en cuenta la disponibilidad de los servicios.

Finalmente, el Reniec invitó a los vecinos a aprovechar de esta campaña gratuita este 31 de octubre, para actualizar sus datos y realizar sus trámites de identificación, facilitando así el acceso a los servicios de documentación.