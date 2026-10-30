Visita del papa León XIV: Chiclayo inicia registro gratuito para participar de la misa

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La diócesis de Chiclayo inició el proceso de inscripción gratuita para los fieles que deseen participar en los actos multitudinarios programados con motivo de la visita apostólica del papa León XIV en el mes de noviembre. La medida abarca el registro para la misa en las Pampas de Pimentel y la ceremonia de coronación de la Santísima Virgen María en el Parque Principal de la ciudad.

Registro de asistentes y preparativos en la diócesis de Chiclayo

El proceso de registro para la ciudadanía arrancó con el objetivo de gestionar el aforo y la seguridad en los eventos masivos que encabezará el pontífice en la región Lambayeque. Las autoridades eclesiásticas confirmaron que el trámite no tiene costo alguno y busca facilitar el acceso ordenado de las delegaciones parroquiales y familias que acudirán a las Pampas de Pimentel.

De igual manera, la agenda oficial incluye un acto litúrgico solemne en el Parque Principal de Chiclayo, donde se llevará a cabo la coronación de la Santísima Virgen María, Nuestra Madre Inmaculada. La jurisdicción eclesiástica dispuso plataformas operativas para la recepción de solicitudes y la entrega de las acreditaciones correspondientes a los asistentes.

La Catedral Santa María de Chiclayo concretó trabajos de acondicionamiento.

Los preparativos en la sede episcopal adquieren relevancia debido al vínculo histórico y pastoral de León XIV con la región, donde ejerció labores eclesiásticas durante ocho años. La diócesis coordina de forma continua las medidas logísticas con las instituciones locales para el desplazamiento del público durante las jornadas de noviembre.

Renovación de la Catedral Santa María y colocación de reliquias

En el marco de las obras de acondicionamiento del templo principal para la recepción papal, se instalaron estructuras elaboradas por integrantes de la Asociación Don Bosco de la Operación Mato Grosso. Las piezas de mármol, compuestas por el nuevo altar mayor y el ambón, fueron confeccionadas y trasladadas desde la región Áncash hasta la capital lambayecana.

Durante la liturgia de consagración, desarrollada en la festividad de los santos apóstoles Simón y Judas, se depositaron debajo del altar reliquias de primer grado pertenecientes a tres santos de la tradición católica. Las piezas corresponden a San Agustín, San Martín de Porres y Santo Toribio de Mogrovejo, patronos vinculados a la historia religiosa del país y a la Iglesia universal.

El obispo Edinson Farfán Córdova destacó el significado del altar como eje de la celebración eucarística y renovó el llamado a consolidar una comunidad fundamentada en la unidad y el compromiso social.

La infraestructura de la Catedral Santa María quedó así habilitada para los actos protocolares y religiosos previstos en la agenda de la visita del Santo Padre. En ese sentido, papa León XIV cumplirá sus actividades en Lambayeque en el marco de una serie de actos masivos y ceremonias litúrgicas preparadas por la diócesis de Chiclayo.