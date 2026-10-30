España golea 3-0 a República Checa y se proclama campeona del Mundial Sub 15 y Festival 2026

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Siguen los pasos de la mayor. Por la final del Mundial Sub 15 y Festival 2026, la selección de España goleó 3-0 a su similar de República Checa y se quedó con la primera edición del certamen disputado en Bakú, capital de Azerbaiyán.

España vs. República Checa: así fue el primer tiempo

El combinado europeo puso de nuevo en lo más alto en su poderío también en categorías inferiores en una competición que pretende consolidarse en el calendario de la FIFA para promocionar el fútbol base.

Frente a la atenta mirada del presidente del organismo mundial del fútbol, Gianni Infantino, la final disputada en el Baku Crystal Hall de la capital de Azerbaiyán comenzó con dominio alterno entre ambos equipos.

El cuadro checo inició el encuentro sorprendiendo a los españoles por medio de Kyklhorn, sin embargo, lo impidió el portero Danel Castro, del Betis, quien fue figura sobresaliente durante todo el partido, que se dividió en dos tiempos de veinte minutos cada uno.

Cuando corría el minuto 13, el combinado dirigido por David Gordo firmó el primer gol tras un tiro de esquina lanzado por Tiago Polo. Tras ello, Castellanos le devolvió la pelota y el extremo, también bético, enganchó el esférico con la derecha que se coló por la escuadra de la portería checa.

Posteriormente, Mosquera pudo ampliar la ventaja antes del descanso con un cabezazo a la salida del córner, sin embargo, el balón se fue rozando el palo arco de República Checa.

🇪🇸👏 ¡España, campeona del Mundo sub-15! ⭐️ La selección se adelantó con este GOLAZO de Tiago Polo, joya de la cantera del Betis 📹 @DAZN_ES 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/JsLWds2W6c — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 30, 2026

España vs. República Checa: así fue el segundo tiempo

En la segunda parte, los dirigidos por Gordo, también seleccionador sub-21, salieron decididos a buscar la victoria. Fue así que Mikel, jugador del Real Madrid sacó un potente zurdazo que sacó Jerabek y el rebote fue aprovechado por Bruno Fernández, otro integrante del Betis, quien estampó el 2-0.

Fue así cuando España amplió aún más su ventaja en el minuto 31 con un tanto a bocajarro del madridista Bielsa tras un pase preciso desde la banda izquierda del barcelonista Lucas Bernal.

En ese sentido, el elenco español termina el torneo invicto, sumando nueve victorias y un empate ante Gales, decidido en los penaltis a favor de lo de Gordo, como prueba de la solidez demostrada desde su primer encuentro.

Es así que este viernes, 30 de octubre, por la final del Mundial Sub 15 y Festival 2026, la selección de España goleó 3-0 a su similar de República Checa y se quedó con la primera edición del certamen disputado en Bakú, capital de Azerbaiyán.