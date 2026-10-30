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Enfrenta cuestionamientos

Ministro de Transportes español descarta renunciar tras mortal accidente de trenes en Toledo: el segundo bajo su mando

El titular del sector, Óscar Puente, defendió que su responsabilidad consiste en "dar la cara", esclarecer las causas y corregir los fallos del sistema que terminó en un accidente que dejó 69 muertos.

El titular afirmó se responsabiliza manteniéndose al frente.
El titular afirmó se responsabiliza manteniéndose al frente. (Composición Exitosa)

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 30/10/2026

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Dos accidentes ferroviarios de enorme magnitud en menos de un año han quebrado la confianza en la alta velocidad española y colocado al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el centro de la tormenta política. Pese a la creciente exigencia de responsabilidades, el funcionario descartó abandonar el cargo tras el choque de trenes ocurrido el último miércoles 28 de octubre en Urda, provincia de Toledo.

"Mi forma de ser responsable es dar la cara", sostuvo durante su segunda conferencia posterior al accidente. Puente aseguró que su obligación consiste ahora en explicar lo sucedido, revisar el funcionamiento del sistema y adoptar medidas para recuperar la confianza de los pasajeros. 

El ministro reconoció que comprende los cuestionamientos sobre su continuidad, pero afirmó que sólo renunciaría si considera que perjudica al proyecto político o si el propio presidente Pedro Sánchez se lo pidiera. "Salir sería lo fácil", declaró antes de confirmar que seguirá al frente del sector mientras avanzan las investigaciones.

Una cadena de fallos bajo investigación

El accidente dejó, hasta la fecha, 69 fallecidos y decenas de heridos. Un AVE (Alta Velocidad Española) de Renfe impactó por detrás contra un tren de Iryo que permanecía detenido en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla

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La reconstrucción preliminar señala que una avería informática afectó al sistema de señalización LZB y detuvo los trenes del tramo. Posteriormente, el centro de control de Adif habría autorizado al AVE a reanudar la marcha, pese a que el otro convoy continuaba detenido sobre la misma vía.

Puente afirmó que no utilizará a ningún trabajador como escudo y pidió esperar las conclusiones oficiales. Sin embargo, sus explicaciones situaron nuevamente la atención sobre las decisiones adoptadas desde la sala de control de Atocha.

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Segunda tragedia en nueve meses

El nuevo desastre ocurrió después del accidente registrado el 18 de enero en Adamuz, Córdoba, donde murieron 46 personas. Ambas tragedias acumulan al menos 115 víctimas mortales durante la gestión del ministro. 

La oposición, sindicatos y algunos aliados parlamentarios del Gobierno han reclamado responsabilidades políticas, mientras Puente comparecerá ante el Congreso para ofrecer explicaciones. Su permanencia dependerá ahora de si las investigaciones convierten la cadena de fallos detectada en una responsabilidad política imposible de sostener.

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