Tragedia en vía Arequipa - Cusco: 9 fallecidos y 38 heridos por volcadura de bus

Un accidente de tránsito en la curva de Alto Marquiri, en el distrito de Ocoruro, provincia de Espina, en Cusco, dejó a 9 personas fallecidas y 38 heridos, por la volcadura de un bus de transporte interprovincial.

Tragedia en vía Arequipa - Cusco

Se trata de un ómnibus de la empres Expreso Real, de placa VBZ-964 que partió desde Arequipa a las 9:00 p. m. del último miércoles y tenía como destino la ciudad de Sicuani, en Cusco. El accidente se registró en horas de la madrugada, al rededor de las 1:00 a. m., dejando la unidad atravesada en medio de la vía.

Agentes de la Policía Nacional fueron quienes rescataron a los pasajeros que quedaron atrapados al interior del vehículo siniestrado a falta de personal especializado. Posteriormente un grupo fue trasladado hasta el Hospital de Espinar, mientras que otro es atendido en un centro de salud de la zona.

Hasta el momento se desconocen las causas del fatal accidente, sin embargo, información policial preliminar informa que podría haber sido a generado por una falla humana, que provocó que el conductor pierda el control de la unidad en las curvas. Sin embargo, es un hecho que continúa en investigación.

En diálogo con Exitosa, el vocero de Sutran, Carlos Brusso, aseguró que el bus interprovincial de la empresa Expreso Real contaba con SOAT y revisión técnica vigente.

Cierre parcial de la vía

Debido a la gravedad de sus lesiones de los heridos, la Gerencia Regional de Salud y la Red de Servicios de Salud de Canas Canchis Espinar informaron que algunos pacientes serán referidos a la ciudad de Arequipa, al Hospital Honorio Delgado, para una atención de un centro de mayor complejidad. Además, detallaron que activaron los protocolos de respuesta a emergencias enviando ambulancias.

Por otro lado, aún se espera la llegada del representante del Ministerio Público para dar por iniciadas las diligencias correspondientes por los restos de las siete personas fallecidas. Mientras tanto la Compañía de Bomberos Voluntario N° 126 de Espinar están apoyando con la recuperación los cuerpos de las víctimas mortales.

El grave accidente obligó a las autoridades a cerrar parcialmente la vía, pues el bus quedó al medio de la carretera, dificultando el paso de los vehículos. Actualmente, solo se puede usar un carril, que se está empleando de manera alternada, lo que ha generado largas filas de vehículos.

