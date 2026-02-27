Hasta 8 horas SIN LUZ el domingo 1 de marzo: Distritos que se verán afectados con el corte del servicio eléctrico

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El domingo 1 de marzo se ejecutará una nueva jornada de corte de luz. Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción temporal del servicio, según el último reporte de la empresa Hidrandina.

¿Por qué será el corte de luz el 1 de marzo?

A través de su página web, la empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país anunció que llevará a cabo algunos trabajos de mantenimiento, fortalecimiento de la infraestructura del sistema y reubicación de subestaciones de distribución energética.

En el marco de esas acciones, Hidrandina exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas para no verse afectados en lo que dura el corte del servicio de luz y aminorar el impacto, especialmente aquellos que pensaban trabajar o hacer uso de algún aparato electrodoméstico en casa, este domingo.

Distritos afectados con el corte

De acuerdo a su más reciente reporte, la suspensión del servicio eléctrico, durante el 1 de marzo, se realizará en los distritos del departamento de Áncash. A continuación, te presentamos las zonas afectadas desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Cucardas, San miguel, Ampliación San Miguel, La Victoria (Mz. K a la Z), Dos de Mayo, San Francisco de Asis, 7 de Febrero, Monte Chimbote, El Progreso, Miraflores Alto (Mz. K, M, O, U X), Santa Rosa, El Paraíso y Nuevo Amanecer, La Campiña Km 3 ½, Monte Chimbote, La campiña San José km31/2 Etapa, C.P. San José, Santa Clemencia, la Esperanza baja, la Unión, Cesar Vallejo, Miramar Alto, 2 de Mayo, San Francisco de Asís, 21 de Abril, Santo Domingo, La Victoria, Miraflores Bajo, El Carmen, El Porvenir, KM 1 LA CAMPIÑA, Los Sauces, La Campiña Monte Chimbote, El Progreso, 16 de Diciembre, Esperanza Baja, Santa Cruz, Comité Vecinal 51 y Los Girasoles, 21 de Abril, San Isidro, San Francisco de Asís, Miramar Alto y Bajo, Ciudad de Dios, Miraflores I Zona, Magdalena Nueva, 12 de Octubre y Dos de Mayo (Mz. A y J), PP.JJ. 2 de Junio, Pueblo Libre. También reportó que en Chimbote se verán afectados los sectores de: Víctor Raúl, Comité Vecinal 50 y 52, Barrio Fiscal N.° 5, Manuel Arévalo, Ricardo Palma, Villa Madrid, Balanza, Magdalena Nueva, Bolívar Alto, Bolívar Bajo, Miramar Alto, Centro Cívico, Centro Cercado Ramón Castilla y Laderas del Norte (Essalud). Centro Cercado (Mz. 17, 22, 32, 42, 43, 44, 53, 57, Av. José Gálvez Cdras. 3 al 6, Av. Pardo Cdras. 1, 5 al 7, Jr. Alfonso Ugarte Cdras. 1, 4 al 7, Jr. Bolognesi Cdra. 1, Jr. Elías Aguirre Cdras. 3 al 7, Jr. Enrique Palacios Cdras. 4 al 8, Jr. Espinar Cdras. 1, 4 al 7, Jr. Guillermo Moore Cdras. 1 al 6, Jr. Jose Olaya Cdras. 1, 4 al 7, Jr. Leoncio Prado Cdras. 1, 4 al 7, Jr. Manuel Ruiz Cdras. 3 al 7, Jr. Villavicencio Cdras. 3 al 6, Jr. Saenz Peña Cdras 1 al 7, Jr. Malecón Grau (Cdras. 1 y 2), La Caleta, Ramón Castilla, El Acero, Antúnez de Mayolo, Huanchaquito, Manuel Seoane (MZ. A y B), Balanza (Mz. A, F, Jr. Pizarro Cdra. 1), Bolívar Bajo (Mz. C, F al J, L al N, Jr. Derteano Cdra. 1, Jr. Elías Aguirre, Villavicencio y Enrique Palacios Cdras. 7 al 9, Jr. Francisco Pizarro y Jose Olaya Cdras. 1, 3 al 5, Jr. Garcilazo Vega Cdras. 2 y 3, Jr. Guillermo Moore y Saenz Peña Cdra. 7) y Barrio Fiscal (Mz. 37, 47, 57, Jr. Saenz Peña Cdras. 4, 6 y 8).

Así que si vives en esa región, no dudes en tomar precauciones ante el anuncio del corte de luz este domingo 1 de marzo, según la empresa Hidrandina, en sus redes sociales.