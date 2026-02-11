Tragedia en Áncash: Accidente deja un fallecido y 16 heridos, incluidos niños y una gestante

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en el centro poblado de Vinzos, distrito de Chimbote (Áncash), dejó como saldo un trabajador agrícola fallecido y 16 personas heridas, entre ellas menores de edad y una madre gestante.

El hecho se produjo cuando una motocarga de placa 7296-1H, que transportaba a un grupo de trabajadores hacia una chacra, perdió el control y se estrelló contra la pared de una vivienda. Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el vehículo habría sufrido un desperfecto en los frenos.

El conductor, identificado como Pedro Hipólito de la Cruz López (55), murió de manera instantánea tras el impacto. Los heridos fueron trasladados inicialmente a la posta médica del distrito de Santa y luego al Hospital La Caleta de Chimbote, donde se activaron protocolos de emergencia para atenderlos.

Testimonios de sobrevivientes

Uno de los pasajeros relató que, al dirigirse a trabajar en la chacra, varios pidieron al conductor detenerse para bajar. Sin embargo, debido a la alta velocidad, este no pudo controlar la unidad y, en una curva, se produjo el choque contra la vivienda. El testimonio refuerza la hipótesis de que la imprudencia y el desperfecto mecánico se combinaron para desencadenar la tragedia.

Mujer embarazada resultó herida

La dirección ejecutiva del hospital informó que nueve personas permanecen hospitalizadas con lesiones de consideración, entre ellas un adolescente de 13 años con fractura de fémur y una gestante de nueve semanas con contusiones. Otras siete personas, incluidos dos niños, fueron dadas de alta tras presentar golpes leves.

El Ministerio Público y la Policía Nacional vienen realizando las diligencias para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. Se evalúa si el vehículo cumplía con las condiciones técnicas necesarias para transportar a tantas personas y si hubo negligencia en la conducción.

Mujer gestante resultó con contusiones tras accidente.

La tragedia pone en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas que, en muchos casos, se trasladan en vehículos precarios y sobrecargados para llegar a sus labores. La presencia de menores y una gestante entre los heridos subraya la dimensión humana del accidente y la urgencia de reforzar medidas de seguridad en el transporte rural.