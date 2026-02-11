RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Accidente en carretera

Tragedia en Áncash: Accidente deja un fallecido y 16 heridos, incluidos niños y una gestante

Una motocarga que trasladaba trabajadores agrícolas se estrelló contra una vivienda en Chimbote. El conductor murió y varios pasajeros, incluidos niños y una mujer embarazada, resultaron heridos.

Accidente se habría originado por desperfecto mecánico y exceso de velocidad.
Accidente se habría originado por desperfecto mecánico y exceso de velocidad. (Composición Exitosa)

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 11/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en el centro poblado de Vinzos, distrito de Chimbote (Áncash), dejó como saldo un trabajador agrícola fallecido y 16 personas heridas, entre ellas menores de edad y una madre gestante.

El hecho se produjo cuando una motocarga de placa 7296-1H, que transportaba a un grupo de trabajadores hacia una chacra, perdió el control y se estrelló contra la pared de una vivienda. Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el vehículo habría sufrido un desperfecto en los frenos.

El conductor, identificado como Pedro Hipólito de la Cruz López (55), murió de manera instantánea tras el impacto. Los heridos fueron trasladados inicialmente a la posta médica del distrito de Santa y luego al Hospital La Caleta de Chimbote, donde se activaron protocolos de emergencia para atenderlos.

Testimonios de sobrevivientes

Uno de los pasajeros relató que, al dirigirse a trabajar en la chacra, varios pidieron al conductor detenerse para bajar. Sin embargo, debido a la alta velocidad, este no pudo controlar la unidad y, en una curva, se produjo el choque contra la vivienda. El testimonio refuerza la hipótesis de que la imprudencia y el desperfecto mecánico se combinaron para desencadenar la tragedia.

'Operación Centauro': Comando Unificado Pataz incauta armamento y explosivos usados para la minería ilegal
Lee también

'Operación Centauro': Comando Unificado Pataz incauta armamento y explosivos usados para la minería ilegal

Mujer embarazada resultó herida

La dirección ejecutiva del hospital informó que nueve personas permanecen hospitalizadas con lesiones de consideración, entre ellas un adolescente de 13 años con fractura de fémur y una gestante de nueve semanas con contusiones. Otras siete personas, incluidos dos niños, fueron dadas de alta tras presentar golpes leves.

El Ministerio Público y la Policía Nacional vienen realizando las diligencias para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. Se evalúa si el vehículo cumplía con las condiciones técnicas necesarias para transportar a tantas personas y si hubo negligencia en la conducción.

Mujer gestante resultó con contusiones tras accidente.
Mujer gestante resultó con contusiones tras accidente.

Ronderos de Andahuaylas imponen DRÁSTICO CASTIGO a ladrón que intentaba sustraer computadoras de colegio
Lee también

Ronderos de Andahuaylas imponen DRÁSTICO CASTIGO a ladrón que intentaba sustraer computadoras de colegio

La tragedia pone en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas que, en muchos casos, se trasladan en vehículos precarios y sobrecargados para llegar a sus labores. La presencia de menores y una gestante entre los heridos subraya la dimensión humana del accidente y la urgencia de reforzar medidas de seguridad en el transporte rural.

Temas relacionados #tragedia Accidente vehicular Chimbote Exitosa Chimbote gESTANTE menores de edad Motocarga trabajadores agrícolas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA