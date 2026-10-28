LaLiga y la RFEF guardarán un minuto de silencio en nombre de las víctimas del accidente ferroviario en España

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acordaron realizar un minuto de silencio antes de todos los partidos de la próxima jornada, como homenaje a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, España. La medida comprende los encuentros de Primera y Segunda División de fútbol.

Instituciones rendirán homenaje en sus próximas jornadas

El homenaje se realizará durante la jornada 11 de LaLiga EA Sports, correspondiente a Primera División, y la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, de Segunda División. Ambos organismos comunicaron la decisión y expresaron sus condolencias mediante redes sociales a los familiares y allegados de las personas fallecidas.

La patronal del fútbol español también manifestó su respaldo a quienes resultaron afectados por el accidente. La medida se aplicará antes del comienzo de cada encuentro de ambas categorías, por lo que los equipos participantes se sumarán al homenaje durante sus respectivos compromisos oficiales.

🚨COMUNICADO OFICIAL ▪️LALIGA y la @rfef han acordado un minuto de silencio en todos los encuentros de la jornada 11 de #LALIGAEASPORTS y de la jornada 12 de #LALIGAHYPERMOTION en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. Desde LALIGA trasladamos nuestro pésame a los familiares y allegados de las víctimas y nuestro apoyo a los afectados. — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 28, 2026

El accidente ferroviario ocurrió el miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo, en la línea que conecta Madrid con Andalucía. El siniestro involucró a un tren AVE y otro de la compañía Iryo, y dejó numerosas víctimas mortales y personas heridas, de acuerdo con los reportes publicados durante esa jornada.

La RFEF también aplazó partidos de la Copa del Rey

La decisión de LaLiga y la RFEF se produjo después de que la federación anunciara el aplazamiento de los 24 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey que estaban programados para el miércoles 28 de octubre. La medida fue comunicada como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario.

El calendario de la competición deberá ajustarse para disputar los encuentros aplazados. La federación señaló que informaría sobre la nueva programación de los partidos, mientras los equipos quedaban pendientes de las fechas y los horarios definitivos para continuar con la primera ronda del torneo.

La @rfef y @LaLigaCorp acuerdan guardar un minuto de silencio en todos los partidos de la próxima jornada de Primera y Segunda División en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. Reiteramos nuestras condolencias y trasladamos todo nuestro apoyo a los afectados. Lee también Jean Deza despeja dudas sobre su continuidad en Domingo Dianderas: "Tranquilos, mis niños" October 28, 2026

El homenaje también alcanzará al fútbol femenino. LaLiga F anunció un minuto de silencio antes de los partidos de su jornada 9, correspondiente a la Liga F Moeve, prevista para el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. La iniciativa permitirá recordar a las víctimas del accidente ocurrido entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda.

De esta manera, LaLiga y la RFEF rendirán homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo durante los partidos de Primera y Segunda División, mientras el fútbol femenino se sumará al minuto de silencio en su próxima jornada. Las medidas forman parte de las acciones anunciadas por los organismos deportivos tras el siniestro.