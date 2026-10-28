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Polémica en China

Ciudadanos chinos queman camisetas de Kylian Mbappé en protesta por sus referencias hacia Mao Zedong

La controversia entre el atacante del Real Madrid y los ciudadanos del país asiático crece en las redes sociales tras sus referencias sobre los memes vinculados a la figura de Mao Zedong.

Ciudadanos chinos queman las camisetas de Kylian Mbappé
Ciudadanos chinos queman las camisetas de Kylian Mbappé Disfusión

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 28/10/2026

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 La controversia entre el delantero Kylian Mbappé y los ciudadanos de China continúa vigente luego de las declaraciones del futbolista sobre Mao Zedong. Como se sabe, el integrante del Real Madrid hizo una referencia hacia el antiguo gobernante chino cuando comentaba acerca de unos memes difundidos en redes.

Ante ello, la reacción en China trascendió las medidas gubernamentales de interrumpir la emisión de los encuentros del Real Madrid en su televisión estatal. En esa línea, diversos usuarios publicaron grabaciones en internet donde aparecen aficionados chinos quemando camisetas con el nombre del jugador.

Aficionados chinos queman camisetas Mbappé

En videos difundidos por internet se observa a los seguidores destruyendo artículos vinculados a la imagen del atacante. De hecho, uno de los ciudadanos chinos grabados pisotea carteles con la figura de Kylian Mbappé antes de pronunciarse frente a la cámara sobre las declaraciones del jugador del Real Madrid.

"Me enfurece mucho haber escuchado lo que Mbappé ha dicho sobre China. Le impongo un boicot profundo y nunca se lo perdonaré", dijo el aficionado chino como se muestra en el video.

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No obstante, el reclamo de este usuario no quedó solo en palabras ni en el rechazo a los carteles impresos con el rostro del futbolista. Acto seguido, el ciudadano procedió a utilizar un mechero con el objetivo de prenderle fuego directamente a una camiseta francesa del delantero europeo.

Grupo de Medios de China suspendió emisiones de LaLiga 

Por otro lado, la radiotelevisión estatal china ratificó, este miércoles, la suspensión de las transmisiones de LaLiga a raíz de lo expresado por Mbappé y desestimó las disculpas del Real Madrid

Un portavoz del Centro de Deportes y Juventud del Grupo de Medios de China (CMG) indicó que las declaraciones del jugador "trascienden la libertad de expresión", rechazando el argumento de que el atacante "nunca tuvo intención de ofender" y afirmó que como sus palabras "ofendieron al pueblo chino".

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"Cualquier palabra o acción que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrentará inevitablemente al rechazo colectivo de todos los sectores de la sociedad china; al Real Madrid le convendría abandonar cualquier ensoñación en sentido contrario", dijo el Grupo de Medios de China (CMG) en su comunicado.

 Cabe mencionar que esto ocasionó el martes la ruptura de contratos del futbolista con las firmas Dongpeng, Mengniu y Milkground, así como restricciones digitales, pese a que el delantero publicó un texto en francés, chino e inglés lamentando sus dichos y expresando su "profundo respeto" por el pueblo chino y su historia.

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