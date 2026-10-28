Ciudadanos chinos queman camisetas de Kylian Mbappé en protesta por sus referencias hacia Mao Zedong

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La controversia entre el delantero Kylian Mbappé y los ciudadanos de China continúa vigente luego de las declaraciones del futbolista sobre Mao Zedong . Como se sabe, el integrante del Real Madrid hizo una referencia hacia el antiguo gobernante chino cuando comentaba acerca de unos memes difundidos en redes.

Ante ello, la reacción en China trascendió las medidas gubernamentales de interrumpir la emisión de los encuentros del Real Madrid en su televisión estatal. En esa línea, diversos usuarios publicaron grabaciones en internet donde aparecen aficionados chinos quemando camisetas con el nombre del jugador.

VIDEO | Vídeos en redes muestran a aficionados chinos quemando camisetas de Mbappé y rompiendo carteles con su rostro tras unas declaraciones del jugador sobre un 'meme' en el que aparece su cara encima del cuerpo de Mao Zedong, al que alude como "un dictador chino". pic.twitter.com/rdflEoTMHg — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 28, 2026

Aficionados chinos queman camisetas Mbappé

En videos difundidos por internet se observa a los seguidores destruyendo artículos vinculados a la imagen del atacante. De hecho, uno de los ciudadanos chinos grabados pisotea carteles con la figura de Kylian Mbappé antes de pronunciarse frente a la cámara sobre las declaraciones del jugador del Real Madrid.

"Me enfurece mucho haber escuchado lo que Mbappé ha dicho sobre China. Le impongo un boicot profundo y nunca se lo perdonaré", dijo el aficionado chino como se muestra en el video.

No obstante, el reclamo de este usuario no quedó solo en palabras ni en el rechazo a los carteles impresos con el rostro del futbolista. Acto seguido, el ciudadano procedió a utilizar un mechero con el objetivo de prenderle fuego directamente a una camiseta francesa del delantero europeo.

Grupo de Medios de China suspendió emisiones de LaLiga

Por otro lado, la radiotelevisión estatal china ratificó, este miércoles, la suspensión de las transmisiones de LaLiga a raíz de lo expresado por Mbappé y desestimó las disculpas del Real Madrid.

Un portavoz del Centro de Deportes y Juventud del Grupo de Medios de China (CMG) indicó que las declaraciones del jugador "trascienden la libertad de expresión", rechazando el argumento de que el atacante "nunca tuvo intención de ofender" y afirmó que como sus palabras "ofendieron al pueblo chino".

"Cualquier palabra o acción que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrentará inevitablemente al rechazo colectivo de todos los sectores de la sociedad china; al Real Madrid le convendría abandonar cualquier ensoñación en sentido contrario", dijo el Grupo de Medios de China (CMG) en su comunicado.