Mindef presenta el "Papacóptero FAP" junto a flota de aeronaves que trasladarán al papa León XIV

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 28 de octubre, el Ministerio de Defensa (Mindef) presentó oficialmente el helicóptero Mi-17, bautizado como "Papacóptero FAP" con el propósito de consolidar los preparativos para la visita apostólica del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre.

Este despliegue materializa las coordinaciones previas informadas por Juan Bytton, secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, durante un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) el pasado martes 20.

En dicha ocasión, Bytton confirmó que la agenda oficial se mantiene firme a pesar de las precauciones médicas adoptadas tras la reciente intervención quirúrgica pulmonar del Santo Padre, priorizando condiciones óptimas de seguridad y salud en cada desplazamiento.

Capacidades técnicas de la flota

Para garantizar la movilidad y la respuesta sanitaria inmediata, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ha estructurado un sólido componente aéreo sometido a rigurosas revisiones técnicas y mecánicas:

Helicópteros Mi-17: La operación principal contará con cuatro unidades de este modelo , incluyendo el asignado al pontífice. Cada aeronave tiene una capacidad para transportar hasta 24 personas o cuatro toneladas de carga, una autonomía de vuelo de tres horas y media, y capacidad operativa diurna y nocturna mediante visores especiales.

La operación principal contará con , incluyendo el asignado al pontífice. Cada aeronave tiene una capacidad para transportar hasta 24 personas o cuatro toneladas de carga, una autonomía de vuelo de tres horas y media, y capacidad operativa diurna y nocturna mediante visores especiales. Helicópteros de evacuación (Bell 212 y Bell 412): Diseñados para realizar traslados de emergencia de pacientes en camilla hacia centros de salud con helipuerto, operando con personal médico y paramédico a bordo.

Diseñados para realizar traslados de emergencia de pacientes en camilla hacia centros de salud con helipuerto, operando con personal médico y paramédico a bordo. Avión ambulancia (Beechcraft King Air 360C): Unidad completamente acondicionada para el transporte aéreo de pacientes críticos en camilla o incubadora ante cualquier eventualidad mayor.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La Fuerza Aérea del Perú (FAP) presentó el denominado 'Papacóptero', helicóptero que estará a cargo del traslado del papa León XIV a Cajamarca durante su visita al país.



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Rutas oficiales y despliegue territorial

De acuerdo con los detalles señalados por la cartera minsiterial, los helicópteros Mi-17 cubrirán los trayectos clave de la gira pastoral, destacando el tramo entre Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, en la sierra de Cajamarca (a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar), así como los desplazamientos internos previstos en Lima y Cusco.

Asimismo, durante la masiva misa programada para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas (Surco), las unidades Bell 212 y Bell 412 se mantendrán en alerta permanente para salvaguardar la integridad del pontífice, su comitiva y los fieles asistentes.

El despliegue del "Papacóptero FAP" y la flota de apoyo médico reflejan el riguroso estándar operativo con el que el Estado peruano y la Iglesia Católica blindan la visita de León XIV, articulando logística de alta precisión y seguridad sanitaria frente a las exigencias geográficas del país.