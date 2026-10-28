Estudiantes de la Plata a la final de la Libertadores: CONMEBOL rechazó el reclamo de Flamengo

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La final de la Copa Libertadores no tendrá modificaciones luego de que la CONMEBOL rechazara el reclamo que hizo Flamengo por una presunta mala inscripción de Marcos Rojo en el partido de vuelta de la segunda semifinal. Con esto, el 'pincharrata' será el rival de Palmeiras en la final de la presente edición.

Reclamo de Flamengo no procedió

De acuerdo con documentos difundidos, la Comisión Disciplinaria del ente máximo del fútbol desestimó de forma íntegra la solicitud presentada por el cuadro brasileño el 23 de octubre por una supuesta alineación indebida del central argentino en el encuentro disputado en el Maracaná un día antes.

La postura que mostró el 'Mengao' fue que no había una postura definitiva para que Rojo, de 36 años, pueda ser incluido en la lista de buena fe de Estudiantes, a pesar de que existía una por parte del Tribunal Arbitrario del Deporte (TAS por sus siglas en francés).

El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares. ¡Nos vemos el 28, familia! — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 28, 2026

En un primer momento, la CONMEBOL había rechazado la inclusión del defensa al entender que había sido inscrito fuera del plazo permitido para el mercado de transferencias. Su inscripción para incluirlo en el torneo argentino se tramitó el 9 de octubre, fuera de la ventana de pases correspondiente.

Ante esto, no se permitió su inclusión para el partido de ida con el 'Fla', pero tras presentar un recurso al TAS, de forma rápida salió un fallo a su favor y así, Marcos Rojo pudo ser de la partida en el encuentro de vuelta. Es preciso señalar que el caso sigue en este tribunal, pero se resolverá tras la final.

¿Cuándo se jugará la final de la Libertadores?

La final entre Palmeiras y Estudiantes de la Plata se jugará el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo con horario aún por definirse. Ambos equipos volverán a verse las caras en una definición luego de 58 años, cuando el 'pincharrata' se impuso 2 a 0 en el partido de desempate, coincidentemente, en el mismo recinto deportivo.

Cabe recordar que en las últimas siete ediciones solo clubes brasileños se han quedado con el título, el 'verdao' en dos ocasiones en 2022 y 2023. De dar la sorpresa el cuadro argentino, se rompería la racha más larga de un mismo país saliendo campeón en esta competición.

La CONMEBOL falló a favor de Estudiantes de la Plata y rechazó el reclamo de Flamengo por una presunta alineación indebida con Marcos Rojo. Con esto, no se modifica la final entre el 'pincharrata' y Palmeiras.