Comitiva del Vaticano llegará a Pucallpa para verificar preparativos de la visita del papa León XIV

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una delegación oficial del Vaticano arribará a la ciudad de Pucallpa este jueves 29 de octubre con la finalidad de supervisar los avances en la organización de la visita del papa León XIV, programada para el próximo 15 de noviembre.

Acondicionamiento de La Videnita y logística para la misa multitudinaria

Las obras en el complejo La Videnita incluyen labores de nivelación y relleno del terreno para asegurar el tránsito ordenado de los miles de fieles que acudirán a la ceremonia litúrgica. Las cuadrillas de trabajo operan en jornadas diarias, incluyendo fines de semana, para cumplir con el cronograma establecido por las autoridades regionales y la representación eclesiástica.

La estructura del estrado principal contará con la instalación de sistemas de sonorización de alta potencia y pantallas LED de gran formato distribuidas en puntos estratégicos del predio. Este equipamiento tecnológico busca facilitar el seguimiento de la misa desde los distintos sectores delimitados para el público asistente.

En paralelo, las autoridades de la región coordinan los planes de contingencia sanitaria y de seguridad que se desplegarán durante la jornada. El dispositivo contempla la presencia de unidades móviles de atención médica, ambulancias y personal de rescate para atender cualquier eventualidad entre los concurrentes.

Supervisión del encuentro con pueblos indígenas y coordinación institucional

El itinerario del sumo pontífice en Ucayali contempla un encuentro con delegaciones de los pueblos originarios en las instalaciones del Malecón Callao, a orillas de la laguna Yarinacocha. Para este evento, el gobierno regional se encuentra en la fase final de adjudicación del servicio encargado del montaje de las estructuras y estrados requeridos.

A diferencia del recinto de Manantay, la infraestructura dispuesta en Yarinacocha poseerá dimensiones menores adaptadas al aforo de la reunión protocolar. Los técnicos de la comitiva papal evaluarán los accesos viales y los niveles de seguridad de esta zona lacustre durante su recorrido de inspección.

Las evaluaciones sobre el terreno se desarrollarán en coordinación directa con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como con funcionarios de las municipalidades provinciales y distritales. La comitiva internacional emitirá sus observaciones técnicas para validar la conformidad de los escenarios antes de la llegada oficial del pontífice.

En ese sentido, el papa León XIV cumplirá su agenda oficial en la región Ucayali tras la verificación y aprobación de los estándares logísticos, de seguridad e infraestructura por parte de la delegación del Vaticano.