Horóscopo de HOY lunes 20 de julio: Conoce las predicciones del ZODIACO sobre el amor y el trabajo junto a Hayimy

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El místico ambiente de la medianoche en Exitosa se iluminó con las revelaciones del vidente Hayimi, quien, en su programa presentó las predicciones del horóscopo para todos los signos del zodiaco.

Acompañado de su tarot y el oráculo del amor, el reconocido guía espiritual ofreció un panorama detallado sobre lo que el destino depara en el trabajo y el romance, brindando consejos clave y números de la suerte para que sus seguidores enfrenten los próximos días con la mejor energía

Aries y Tauro: Cambios y Precauciones

Para Aries, se vislumbra una semana positiva en lo laboral, aunque con cambios inevitables. Hayimi aconseja definir si su relación actual es amor o costumbre y cuidarse de celos enfermizos; su color es el verde y su número el 2.

Tauro vivirá momentos de felicidad familiar, pero debe estar alerta en el trabajo ante un posible conflicto con un hombre. El oráculo le advierte sobre personas que buscan dañarlo, sugiriendo el número 2 como amuleto.

Géminis y Cáncer: Relaciones y Decisiones

Géminis tiene mudanzas en el horizonte, pero debe ser cauteloso con sus gastos y con quienes lo rodean, pues descubrirá quiénes son sus amigos reales. Una llamada laboral importante llegará entre jueves o viernes; su color es el azul y el número 4.

Por su parte, Cáncer enfrentará discusiones que podrían causarle desubicación emocional, aunque cerrará con alguna celebración social. La gratitud será su clave y su número el 14.

Horóscopo de hoy lunes 20 de julio

Leo y Virgo: Pasado y Renovación

Para Leo, los problemas laborales se resuelven y surge un proyecto próspero vinculado al extranjero. Sin embargo, un viejo amor intentará regresar. Debe ser reservado; su número es el 9 y su color el verde.

Virgo atraviesa un momento difícil, con tristezas amorosas y envidia laboral. Hayimi recomienda un cambio de aires debido a las energías cargadas y aprender a decir "no"; su número es el 13.

Libra, Escorpio y Sagitario: Estrategia y Pasión

Libra debe renovar su estrategia de negocio, ya que las ventas están lentas, aunque en el amor goza de estabilidad. Su color es el rojo y el número 2. Escorpio verá cambios positivos en el trabajo a partir de agosto, instándole a ser auténtico sin importar la imagen externa; su número es el 12.

Sagitario vive una etapa de pasión intensa, ideal para quienes buscan ser padres, pero debe evitar gastos innecesarios y retomar estudios o trámites de visa; su número es el 2 y el color blanco.

Capricornio, Acuario y Piscis: Cierres y Fortuna

Capricornio recibirá dinero inesperado, pero sufre en el amor por una "sombra negativa" que requiere una limpieza espiritual; su número es el 1. Acuario mantiene estabilidad económica, aunque debe tener paciencia con los demás y recordar que "es mejor estar solo que mal acompañado"; su número es el 7 y el color verde.

Finalmente, Piscis vivirá el fin de una situación agobiante, tendrá suerte en la economía y en el amor debe proteger su relación de terceras personas que quieren involucrarse; su número es el 15.

La transmisión de Hayimi subraya la importancia de la intuición y la estrategia para superar obstáculos. Con advertencias claras sobre el entorno laboral y el manejo de las emociones, el vidente invita a sus oyentes a mantenerse positivos y atentos a las señales astrales para transformar su realidad inmediata.