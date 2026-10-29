Perú produce antídoto contra la mordedura de la araña casera a través del Instituto Nacional de Salud

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que el Perú produce su propio antídoto para combatir las consecuencias de la mordedura de la araña casera o de rincón (Loxosceles laeta).

El fármaco, denominado suero antiloxoscélico, es elaborado íntegramente por el Centro Nacional de Producción y Bienes Estratégicos de Salud Pública (CNPB) con el fin de abastecer a los diferentes establecimientos de salud del territorio nacional.

Riesgos para la salud y efectos del veneno de la araña de rincón

La araña casera es una especie común en las viviendas, cuyo veneno puede desencadenar complicaciones dermatológicas y sistémicas severas denominadas loxoscelismo. Tras la mordedura, el afectado suele experimentar dolor focalizado, ardor, enrojecimiento e inflamación en la zona comprometida.

En los casos más graves, las toxinas inoculadas por el arácnido logran distribuirse a través del torrente sanguíneo y comprometer el funcionamiento de órganos vitales. La complicación visceral del loxoscelismo puede provocar alteraciones sanguíneas, insuficiencia renal aguda y poner en riesgo inminente la vida del paciente de no recibir atención médica inmediata.

Los especialistas del sector sanitario enfatizan la importancia de acudir a un centro asistencial dentro de las primeras horas de ocurrido el evento. El diagnóstico temprano permite la administración adecuada del suero y la neutralización de las toxinas antes de que causen daños irreversibles en el organismo.

Proceso biológico para la elaboración del suero antiloxoscélico

La producción del antídoto en los laboratorios del INS se inicia con la extracción especializada del veneno de especímenes vivos de Loxosceles laeta. Técnicos y profesionales del Centro Nacional de Producción aplican procedimientos estandarizados para obtener las dosis de toxinas necesarias que servirán como base en la siguiente etapa del proceso biológico. El manejo de los arácnidos se realiza bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

Posteriormente, las dosis de veneno previamente purificadas se administran de forma gradual a equinos criados en instalaciones supervisadas por profesionales veterinarios. Este procedimiento de inmunización progresiva permite que el sistema inmunológico de los caballos desarrolle altos niveles de anticuerpos específicos capaces de neutralizar la acción tóxica. La salud y condición de los animales se monitorean permanentemente durante toda la fase de inoculación.

Una vez que los animales alcanzan la concentración óptima de defensas en el organismo, el personal del INS procede a la extracción de una fracción de su sangre para el procesamiento del plasma. Dicho insumo pasa por etapas de purificación, filtrado y controles de calidad en laboratorio antes de convertirse en el suero antiloxoscélico final que se distribuye a los hospitales del país.

En ese sentido, el antídoto elaborado por las instituciones públicas garantiza la atención médica especializada de los ciudadanos afectados por la mordedura de este arácnido en todo el Perú.