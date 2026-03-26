Hospital Negreiros de EsSalud realiza más de 50 de cirugías de cataratas para devolver la visión a asegurados

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad de vida de los asegurados, especialistas del Hospital II Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega, del Seguro Social de Salud (EsSalud) realizaron más de 50 cirugías de cataratas, que han permitido devolver la visión a los pacientes intervenidos, en el marco de la Maratón Quirúrgica Nacional.



El doctor Michael Manchego, coordinador de Oftalmología del hospital adscrito a la Red Prestacional Sabogal, explicó que en estas jornadas quirúrgicas se busca aminorar la brecha de cirugías, reduciendo el tiempo de espera que puede variar entre cuatro y seis meses.



El especialista informó que en lo que va de esta campaña se ha intervenido a más de medio centenar de pacientes adicionales a los programados. Explicó que una cirugía de catarata tiene una duración aproximada de 25 a 30 minutos y es un procedimiento ambulatorio.



"Los pacientes son preparados previamente con la dilatación de la pupila y, tras la intervención, descansan brevemente antes de retornar a sus hogares. La recuperación es rápida: al día siguiente muchos pacientes empiezan a notar una mejora significativa en su visión", anotó.

Recuperan su independencia

Para los asegurados, estas intervenciones significan recuperar su independencia y retomar sus actividades cotidianas. Es el caso de Adriana Araíndia Agüero, quien esperó un año para su operación. "Cuando me llamaron sentí mucha alegría. Me han tratado muy bien los doctores y enfermeros. Antes no podía barrer ni cocinar, pero ahora ya veo claro y podré nuevamente hacer mis cosas", expresó emocionada.



Por su parte, José Antonio Montoya Carrasco, vendedor y padre de cinco hijos, contó que aguardaba esta oportunidad desde diciembre del año pasado. "Estoy agradecido con el hospital por esta operación. Ahora podré volver a hacer deporte y continuar con mis actividades con una mejor visión", manifestó.



De esta manera, el Hospital Negreiros y EsSalud en general reafirman su compromiso de acercar una atención oportuna y de calidad a los asegurados, reduciendo las listas de espera y devolviendo salud y bienestar a más peruanos.